トランプ大統領は19日、専門技術を持つ外国人向けのビザの申請について、毎年の手数料を10万ドル（およそ1480万円）に引き上げる大統領令に署名しました。

対象となるのは「H-1Bビザ」で、大手テック企業や金融機関などが高度な専門知識を持つ外国人を受け入れるために活用してきました。手数料を大幅に引き上げることで外国人の就労を制限し、アメリカ人の雇用を増やす狙いがあります。

一方、トランプ大統領は、外国人の富裕層向けに100万ドル（およそ1億4800万円）を支払えば、迅速に永住権を与える「ゴールドカード」制度を創設する大統領令にも署名しました。

また企業側が払う場合は、200万ドル（およそ2億9600万円）を支払えば外国人労働者の受け入れ手続きを迅速に進められるとしています。

アメリカメディアは「合法的な移民制度が劇的に厳格化される一方で、裕福な外国人にとってはアメリカへのアクセスが開かれることになる」と指摘しています。