◇陸上 世界選手権東京大会 第8日 男子20キロ競歩（2025年9月20日 国立競技場発着）

今大会最後のロード種目、男子20キロ競歩が行われ、日本勢は初出場の吉川絢斗（24＝サンベルクス）が1時間19分46秒で7位に入賞した。2大会連続3度目出場の丸尾知司（33＝愛知製鋼）は1時間20分9秒の9位。金メダル候補だった世界記録保持者の山西利和（29＝同）は1時間22分39秒で28位に終わった。24年パリ五輪銀メダルのカイオ・ボンフィム（34＝ブラジル）が1時間18分35秒で初優勝した。

丸尾は序盤、山西とともに先頭集団にいたが、ペースアップについていけず後退。吉川にかわされた後は8番手でレースを進めていたが、一人に抜かれて入賞を逃した。

大会初日の35キロにも出場し、2時間40分29秒で26位だった。中継局TBSのインタビューでは「35キロが自分の思い描いたとおりにいかなくて、このままでは帰れないぞという思いで20キロに臨んだ」と心境を明かし、「あと少しで入賞だったところは悔しいですけど、私なりの感謝の気持ちを皆さんに届けることができたかなと思います」と述べた。

地元の大声援には「本当に今までにない応援をたくさんいただいて、競技者としてこれだけありがたいことは2度とないかもしれない、と思いながら感謝の気持ちを込めて歩いてました」と感謝。2種目出場に「この年になって多くのことにチャレンジさせていただけることを非常にありがたく思いますし、年関係なく、もっとチャレンジしていきたいと思いました」と今後への決意を示した。