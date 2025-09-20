133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第５回は、「グランド・キャニオン」をご紹介します

【写真】コロラド川の水は、飲料水や農業用水、水力発電などに利用されているという

* * * * * * *

峡谷に積み重なる地球の歴史



アメリカ

アメリカでの撮影に挑むため、24日間のロードトリップへと出かけました。あちこち撮りながら毎日ドライブ。不思議なことに、アメリカの広大な大地は長時間運転してもあまり疲れません。

夜はバーボン・ウイスキーをちびりと呑んで眠り、朝になれば走り出す。西部劇を彷彿とさせる旅は、大陸の歴史に似合う豪快さがありました。

そうしてたどり着いたのは、アリゾナ州にあるグランド・キャニオン。この峡谷は、20億年前から2億7000万年前までの地層が隆起し、コロラド川の浸食によって露出したものです。

さまざまな化石や鉱物のほか、地震や火山活動の痕跡があるかなど、地層から当時の地球環境を探ることができます。謎を解明する手がかりとして、学術的にも貴重な場所なのです。

過去の地球へ想像力をかき立てられる浪漫

私がこの地を最初に訪れたのは、初めて海外旅行をした26歳のときでした。当時抱いた、グランド・キャニオンに降り立ったときの強烈な印象――圧倒的な自然への畏怖。

渓谷沿いを下るにつれ、過去の地球はどんな姿だったのかと、想像力をかき立てられる浪漫――は、今も強く残っています。

一帯は地表からの深さが平均1200メートルにも達し、標高差や地形の影響で気温差が激しい。撮影当日は最低気温マイナス2度、最高気温は27度でした。凍えながら粘った末、朝方の雄大な大地に降り注ぐ朝日を捉えることができたのです。

写真の展望台には柵があるものの、ほかのポイントはほぼ剥き出し。怖いと思う半面、自然とはかくあるべきと感じました。

世界遺産登録名／グランド・キャニオン国立公園