今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）が9月26日にいよいよ最終回を迎えます。そこで『あんぱん』に関係するものから、今あらためて読んでおきたい記事を再配信いたします。（初回配信日：2025年6月12日）＊＊＊＊＊＊今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしと、妻・暢の夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。嵩の弟で、幼いころに子供のいない伯父・寛の家に引き取られ養子となったのが、朝ドラ初出演となる中沢元紀さん演じる千尋です。文武両道・家族思いの青年で、嵩とは強い絆で結ばれていました。中沢さんに、役に込めた思いを聞きました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】嵩にすべての思いをぶつけた千尋

* * * * * * *

夢の舞台の一つ

朝ドラの出演が決まったことは、マネージャーさんからの電話で知りました。役者にとって一度は出演してみたいと思う夢の舞台の一つだと思うので、本当にうれしかったです。子供のころからアンパンマンに親しんできて、特にロールパンナちゃんが好きでした。風呂敷をマントに見立てて、布団たたきにリボンをつけて母と一緒に戦っていましたね。だから、『あんぱん』の出演は、親がすごく喜んでくれました。

千尋役はオーディションで決まったんです。『アンパンマンのマーチ』の歌詞を喜怒哀楽を込めて朗読したのですが、「どうやればいいんだ」と本当にわからなくて、あまり考えずに受けました。

オーディション現場で制作統括の倉崎（憲）さんたちと面談させていただいたことは覚えています。自分の弱みも挫折も包み隠さず話しました。何て答えたか覚えていないのですが、何かを取り繕うことなく、素直に答えたので、そこで選んでいただけたのかもしれません。

「完璧な人間」

千尋は勉強もできて柔道もできる、文武両道の優しい性格です。初めて千尋の人物像を聞いたときには「完璧な人間だ」とすごく感じました。オーディションで選んでいただいたのですが、それでも「僕でいいんだろうか」という思いが強くて。プレッシャーもありましたし、実在した方をモデルにした役なので責任も大きい。真摯に役と向き合ってきました。

演じるにあたってやなせたかしさんの本『おとうとものがたり』を読みました。やなせさんにとって弟はアンパンマンが生まれるきっかけにもなるし、唯一無二の存在だったのだろうと思います。男きょうだいならではの嫉妬もあった。おとうとものがたりに、シーソーに乗る場面が出てくるのですが、どちらかが上がるとどちらかが下がってしまう。病弱だった千尋がたくましくなって兄と立場が逆転する。

病弱だった千尋は、成長して柔道をやるようになり、たくましくなります。見た目が変わると意識も変わるので、まずは体作りから入りました。『あんぱん』の直前の作品が線の細い役だったので、８キロほど体重を増やし、１か月半くらいかけて柔道家に見える体をつくりました。柔道家は引く力が強いので、腕や肩回り、胸あたりの筋肉をジムに行って鍛えましたね。

千尋らしいなと感じたのが、パン食い競走でのぶを助けた場面です。千尋は自分が助けたとは明かしませんでした。言わないかっこよさがあるし、人を助ける優しさが千尋らしい。千尋は目標にしたいような完璧な人間ですが、自分に近い部分があるとも感じていました。オーディションを受けたときに倉崎さんが「目の奥の表に出さない熱さみたいなものが千尋と合っていた」と言ってくださったからです。僕も感情を100％表に出すタイプではないので、そこは千尋と同じだと思っています。

育ての親の寛役の竹野内豊さんのセリフには、やなせさんの作品から取った言葉が多いのですが、そのなかでも、「何のために生まれて何をしながら生きるのか、見つかるまでもがけ」というセリフは千尋としても僕自身としても、心に響くものはありました。その時々で変わっていくものではあると思うのですが、その都度思い出して、自分の中で再確認しながらやっていきたいなっていう思いはあります。

最後に頼るのは嵩

嵩への思いを一言でいうのは難しいです。父を早くに亡くし、母親の登美子とはあまり接点もなく、うまくいっていなかったので、身近にいるたった１人の家族が嵩です。千尋は空気を読んできた人間なので、のぶさんや嵩のような自分のやりたいことを突き通す人に惹かれていたし、それを応援したいと思っていた。嵩をずっと見守っていましたし、嵩の描く漫画をいちばん好きだったのは千尋だったと思っています。



（『あんぱん』／(c)NHK）

上下関係のある兄弟ではなくて、対等というか。もちろん友達とも違うし、お互いを鼓舞しあって応援しあっていた。そこに嫉妬心はありながらも、お互い近くに親がいないので、千尋が最後に頼るのは兄貴だったし、嵩は千尋だったと思っています。

母親に対しては、千尋は嵩のように優しく接することはできませんでした。唯一の母親ではありますが、登美子の生き方は千尋には理解できても共感できなかったと思っています。嵩と千尋の違いは意識しながら演じていました。本当にいろんな感情があったと思います。優しく接したい思いもあったけれどさみしさや怒りもあるので難しかったですね。

のぶさんとは幼馴染で小さいころから一緒に育っているので、最初は恋心というより憧れから入っていると解釈していました。時代に負けずに自分の道を進む姿に惹かれていた。それがだんだん恋心に変わっていったと思っています。それでも、千尋はのぶさんと兄貴が結ばれることを望んでいたと思っています。

北村匠海のアドバイスで

嵩役の北村匠海さんとは、いろいろな話をしました。距離が近いほうが兄弟の空気感も出るので積極的に話しかけていました。僕はアクション作品が好きなのですが、匠海さんはいろいろなアクション作品にも出られているので、たとえば前蹴りの仕方なんかを聞きました。専門的な体の構造の話から事細かに教えていただいてすごく役に立ちましたし、自分がアクション作品を見るときの視点も変わりましたね。

千尋は、弱い人を救うために法律家を目指していました。その千尋が海軍に志願したのですが、理解はできるんです。以前、東京で自由な空気のなか学ぶ嵩と、女子師範学校で愛国主義を叩き込まれるのぶさんの間で、すれ違いから喧嘩が起こったことがありました。その時、柳井家の食卓のシーンで千尋は、「女子師範学校はそういう（軍国主義の）空気やろう」と言ったんです。

幼いころに養子に出された千尋はすごく空気を読んで生きてきた人物だと思っています。他の学生が次々と「志願する」と口にしたときに、「柳井、お前はどうするんだ」と聞かれて、千尋も自分から志願します。時代背景もありますし、志願するのがかっこいいとされていた時代なんじゃないかと思っています。千尋としての信念はありつつも、流されるままに志願したのは理解できましたし、そこにあまり疑問は浮かびませんでした。

すべてをぶつける千尋

海軍に志願した千尋が駆逐艦に乗ることになり、小倉連隊にいる嵩に会いに来るシーンがあります。千尋が嵩に初めてすべてをぶつける長い場面です。隠していたのぶさんへの恋心や戦争がなかったらしたいことを立て続けにしゃべるので、全部出し切ろうという思いで臨みました。



（『あんぱん』／(c)NHK）

小さい頃から自分を出さなかった千尋が最後の最後に兄貴に全てをぶつけるシーンではあるので心にくるものはありました。嵩として匠海さんもすべて受け止めてくれるだろうと思っていました。匠海さんとは、目線とかカメラワークのことは話しましたが最小限の打ち合わせにして、その場で生まれるもの、爆発力を大事にしました。

千尋は感情的になると、セリフが方言に変わるので、そこは難しかったですね。千尋が気持ちをぶつけるときに、涙を流したほうがいいのかは、匠海さんに相談しました。兄弟として別れるなら千尋はすべてをぶつけて涙を流すのかなと思ったんですが、軍人として会うのであれば、涙を流さずに「行ってきます」を言うだろう、という話をしました。

テストでは僕は涙をボロボロ流したんですが、OKになったシーンは涙を流していません。どちらがいいのかと考えていたら、匠海さんが「もしやりたかったら監督にもう１回お願いする」と言ってくださいました。結局、監督がOKしたものがすべてだろうということでやり直しはしませんでした。

ただ、これで１００％よかったのかという不安はあります。放送されて皆さんの反応でよかったと感じるのかもしれません。最高のチームで挑んで全身全霊でやらせていただいたので、みなさんに届けばいいなと感じています。

挑戦できたのは

『あんぱん』の現場には、舞台を多く経験されている方や映画をたくさん経験されている方、多くの俳優の先輩がいました。いろいろなことをやってもすべて受け止めてくださる大先輩がたくさんいて、みなさんの大きな器を感じました。

特に、パン職人の屋村草吉を演じる阿部サダヲさんは、阿部さんにしかできないヤムさん像を演じていらっしゃいました。面白いお芝居をされますし、引き出しがあって、見ているだけでも本当に勉強になりました。役の上でも、硬い性格の千尋が柔らかいヤムさんからいろいろほぐしてもらい、助言してもらうシーンもあるので、とても影響を受けた１人です。

いろんな方のお芝居を見ながら、選択肢は無限にあると感じました。今は自分のスタイルをそんなに固めるつもりはないですが、いろんなお芝居をしながら、役者としての力をつけていきたいと改めて思った現場でした。朝ドラは、今まで経験させていただいた現場の中では期間も長いですし、たくさん吸収できた現場でした。今後の役者人生のなかで、『あんぱん』を超える作品をたくさん経験していきたいと思っています。

今年は戦後８０年を迎えます。この間、祖父母の家に行ったときに、祖父が戦争に行ったときの手帳を見せてもらいました。祖父は陸軍でしたが、笑っている写真が何枚かありました。僕は戦争を経験してはいないですし、戦争はしてはいけないもの、よくないものと教わってきたので、「なんで笑っているんだろう」という思いがありました。

当時の時代背景や、戦争に行くことがよしとされていた時代ではあるので、難しいですが、こうやって考える時間があることが大切だと思っています。今も世界中で戦争が起こっていますが、若い世代の方にも『あんぱん』を見ていただいて、戦争を多少なりとも身近に感じていただいて考えるきっかけになる作品になればいいと思っています。