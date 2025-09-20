子育てしやすいと思う神奈川県の市町村ランキング！ 「川崎市」を抑えた圧倒的1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月9日、全国10〜60代の男女235人を対象に「子育てしやすいと思う市区町村」に関するアンケートを実施しました。その中から、「子育てしやすい」と思う神奈川県の市区町村ランキングの結果をご紹介します。
“子育てしやすい”街とは、保育園や学校など教育施設や医療機関の充実度、治安の良さ、経済的な支援など、さまざまな要素から評価されています。
【7位までの全ランキング結果を見る】
多摩川沿いの整備された公園のほか、水族館や遊び場を備えた大型商業施設も多く、屋内外の子どもの遊び場が充実。基本の使用料が無料の川崎市独自の学童保育「わくわくプラザ」が全ての公立小学校に設置されるなど、手厚い子育て支援が支持を得ています。
回答者からは、「兄がそこで子育てをしており、育てやすいと言っていたから」（30代男性／富山県）、「電車のアクセスも良く、街自体も生活に必要な物は全て近場で揃うイメージがあるから。子供が遊べそうな公園や施設も多く、一度住んでみたいから」（30代女性／千葉県）、「コンパクトに都市がまとまっており、ショッピングセンターや学校が整備されている」（50代男性／東京都）などの声がありました。
2024年4月からは妊娠・出産の助成金が上乗せされ、補助額の水準が全国トップレベルを誇る子育て支援制度に加えて、独自の教育目標に沿った教育環境が整えられています。
回答者からは、「現在住んでいますが子育てに手厚いと感じます。補助金などの面で助かっています」（30代女性／神奈川県）、「学童、保育園などに困らないと友人から聞きました。景観も良いしのびのび過ごせそうです」（50代女性／埼玉県）、「保育所の量と質にすぐれている」（60代男性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本調査は全国235人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
