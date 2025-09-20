「毎月1万円は必ず積み立て、ボーナス時に追加投資」28歳アルバイト女性の無理しないマイルール
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、配偶者（30歳）、子ども（2歳）
▼金融資産
世帯年収：500万円
現預金：50万円、リスク資産：100万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：80万円
・ロボアドバイザー：10万円
・純金積立：10万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2020年から
・WealthNavi（ロボアドバイザー）／NISA：2023年から
・純金積立：2024年から
2020年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月2万円」、WealthNaviに「月1万円」、純金積立に「月5000円」。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績についてはS&P500が「元本120万円→運用益込150万円」、WealthNaviが「元本24万円→運用益込28万円」、純金積立が「元本6万円→運用益込7万円」と、利益を生み出している様子です。
「S&P500は開始時は緩やかな増加でしたが、コロナショックで一時含み損が−5％前後まで膨らみました。現在は安定推移しています。家計に負担をかけずに、確実に貯蓄が積み上がっている実感があります」と説明されています。
一方で、「下落時に含み損が大きく、精神的にきつく感じた」こともあると言います。
それでも淡々と積み立てを継続していくために「毎月1万円は必ず積み立て、ボーナス時に追加投資するルールを設けています」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
