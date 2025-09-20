横浜・みなとみらい『SPY×FAMILY』キャンペーンエリア拡大へ！ 特別ライトアップやスタンプラリーなど実施
8月23日（土）より開催中の、テレビアニメ『SPY×FAMILY』と神奈川・横浜市がコラボレーションしたキャンペーン「SPY×FAMILY『おでけけ』大作戦 in 横浜・みなとみらい」が、9月27日（土）から、横浜都心臨海部にもエリアを拡大しさまざまな企画を実施する。
【写真】施設を利用してゲット！ 「オリジナルステッカー」一覧
■大観覧車がアーニャに!?
今回エリアを拡大し開催される「SPY×FAMILY『おでけけ』大作戦 in 横浜・みなとみらい」は、10月4日（土）にテレビ放送開始される『SPY×FAMILY』新作アニメSeason3と横浜市が連動した大規模コラボキャンペーン。
横浜を⼀望できる大観覧車「コスモクロック21」では『SPY×FAMILY』のメインキャラクター“アーニャ”が登場する特別演出が決定したほか、「横浜マリンタワー」と「横浜ハンマーヘッド」では“アーニャ”をイメージしたピンク色の特別ライトアップが行われる。
また、対象店舗で指定メニューの注文やサービスを利用すると限定「オリジナルステッカー」がもらえるプレゼントキャンペーンも実施。それと連動した、横浜のあちこちに隠れている『SPY×FAMILY』のキャラクターたちを大捜索するミッション型スタンプラリーも展開する。
さらに、10月11日（土）に行われる山下公園通り歩行者天国に“アーニャ”の着ぐるみが登場。加えて、『SPY×FAMILY』デザインが施された「みなとぶらりチケット」の販売や、期間限定ポップアップストア、コラボかくれんぼ大会など、さまざまな企画が実施される予定だ。
