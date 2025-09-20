◆ソフトバンク―オリックス（20日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの小久保裕紀監督が、今季限りでの引退を表明したDeNAの森唯斗投手をねぎらった。

小久保監督は森から引退の連絡を受けたことを明かし、「やりきったみたいな話をしていた。自分でやりきったと言えるなら幸せな野球人生だと思います」と語った。

2014年ドラフト2位でソフトバンクに入団した森は、1年目から中継ぎとして58試合に登板するなどブルペンに欠かせない存在として地位を築いた。指揮官は「評論家の時ですけど、（印象は）投げっぷりですよね。春のキャンプの時に見たとき、これで1年持つのかなって思った。でも、見事にそのスタイルを貫いた。体力がないとできない」と振り返った。

18年には当時、チームの絶対的守護神だったサファテの故障により抑えを任され、37セーブを挙げて最多セーブのタイトルにも輝いた。小久保監督は「なによりすごいのは、サファテが抜けた後にクローザーにはまったことですよ。あれだけの投手の後には、なかなかはまらない。すんなり入れたのが（チームが）勝てた要因」とたたえた。