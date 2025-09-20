辻希美、髪を“ばっさりカット”「授乳時に髪の毛が邪魔過ぎて」 次女との母子ショットで新ヘアを披露
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が19日、自身のブログを更新。「バッサリ切ってもらった」とヘアカットを報告し、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）を抱いた親子ショットでカット後のヘアを披露した。
【写真】次女を抱いた母子ショットで“ばっさりカット”した新ヘアを披露した辻希美
辻は先月8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記した。現在は退院し、自宅で家族7人の新生活を送っている。
この日は、夢空ちゃんを抱っこした母子ショットで、カットした髪型を披露。「夜中の授乳時に髪の毛が邪魔過ぎて本当にそれがストレスだった」と明かし、「楽〜っ」とうれしそうに、胸上あたりまであった髪をバッサリとカットした肩ほどのロブスタイルを披露した。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
