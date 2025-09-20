けさ、東京・文京区でビルの解体作業中にクレーン車が倒れ、隣接するマンションなどに衝突する事故がありました。

【写真を見る】ビル解体作業中にクレーン車が倒れる 隣接するマンションなどに衝突「大きい音」「だいぶ揺れた」 東京・文京区

記者

「クレーンが倒れ、建物に衝突しています」

マンションの屋上部分にぶつかったクレーン。きょう午前8時すぎ、文京区小石川のビルの解体現場で、「ユンボが電線に接触している」と通報がありました。

警視庁によりますと、ビルの解体作業のため、クレーン車が別の重機をつり上げた際にバランスを崩し、ビルや隣接するマンションに衝突したということです。

マンションの屋上で撮影された写真には、柵がクレーンによって押しつぶされている様子が写っています。

クレーンが衝突したマンション住人

「ビルが崩れたような大きい音がした。大きい地震レベルでした。だいぶ揺れました」

この事故によるけが人はいないということですが、午前11時半現在、周辺の一部で停電が続いているということです。

警視庁が事故の詳しい状況などを調べています。