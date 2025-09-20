俳優風間俊介（42）が20日、都内で、映画「ふつうの子ども」（呉美保監督）のイベントに出席した。小学校を舞台にした作品で、風間は担任教師を演じた。

この日は「4年1組特別授業」と銘打たれ、児童を演じた27人の子役が登壇。風間は「担任の浅井と申します。この映画はこの子たちが主役です。4年1組のみんなの顔をたくさん見ていってください」と役名であいさつし、出席確認として児童の名前を呼んだ。

風間は作品について「普遍的なものを描いている。時間をかけてでも、少しでもたくさんの人に届くといい。爆発的な広がりじゃなくても、何年かけても、少しでも多くの人に見てもらえればいいと心の底から思います」と呼びかけた。

風間と呉監督が、子供たちに質問しながらイベントが進められた。風間は「特別な夏だったんじゃない？」「けんかあった？」などと子供たちに聞くなどして、撮影を振り返った。

わいわいしたイベントに、風間は「本当にこういう”ふつうの子ども”たちと過ごした夏でした」と、タイトルに絡めて話した。子供から「先生、うちらをうまくまとめてくださってありがとうございました」と感謝を伝えられる場面もあり、風間は「ちゃんとしてる！」と感心していた。