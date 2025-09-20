米女子ゴルフツアーの「アーカンソー選手権」初日（１９日＝日本時間２０日、アーカンソー州ロジャーズのピナクルＣＣ＝パー７１）、渋野日向子（２６＝サントリー）は５バーディー、１ボギーの６７で回り４アンダー、首位の勝みなみ（２７＝明治安田）と４打差の３４位発進となった。

渋野は今季ポイントランキング１０２位に低迷する。来季のフルシードを得られる８０位、出場試合数が限られる準シードの１００位以内に浮上することが最大のミッションとなる。しかしアジアシリーズの出場権を逃したことから今季も今大会を含めて残り３試合とあって、少しでも上位に浮上してポイントを稼ぎたいところだ。

この現状に今大会を中継する「ＷＯＷＯＷ」で解説を務める宮里美香はシード争いを繰り広げる渋野らについて「１年を通してベストな状態で戦うのは難しいことなので…。しょうがないというか、プロゴルファーなら通る道だと思うのでしっかり乗り越えてほしい」とエール。その上で「一つでも上（の順位）に行きたい、それだけですよね」と心中を代弁していた。

今季米ツアー２１試合で１１度の予選落ち。シーズンの終盤戦を迎えている中、現状を打破するパフォーマンスを見せられるだろうか。