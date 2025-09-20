¡ØÃå´ãÂç¶É¡¢Ãå¼ê¾®¶É¡Ù ¡¡¡Ú»ä¤Î»¨µÄ¢¡Û
Ãå´ã¤ÏÂç¶É¤Ç¡¢Ãå¼ê¤Ï¾®¶É¤Ç
¡ØÃå´ãÂç¶É¡¢Ãå¼ê¾®¶É¡Ù――¡£
¡¡¹ñ¤Î±¿±Ä¤Ë¤·¤í¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤Ë¤·¤í¡¢Âç¶É´Ñ¤ÏÉ¬Í×¤À¤·¡¢»ö¶È¤Î¹½ÁÛ¤ä·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÌÜ¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¡ØÃå´ãÂç¶É¡¢Ãå¼ê¾®¶É¡Ù¤Ï¹¦»Ò¤ÎÄï»Ò¡¦è¦»Ò¤¬¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²¿»ö¤âÌÜ¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤ÏÂç¶ÉÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢¼ÂÁ©¤Ï¾®¤µ¤Ê»ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·Ð±Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤Î»ö¶È¤ÇÂçÀ®¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØÃå´ãÂç¶É¡¢Ãå¼ê¾®¶É¡Ù¤ò¼Â¹Ô¡¦¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼ÒÏÀ¡Û¡¡¤¤¤ÞÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡¡¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê1894-1989¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢µþÅÔ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡Ê¸½µþ¥»¥é¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î°ðÀ¹ÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ê1932―2022¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢¼Ò²ñ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿·ÐºÑ¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¡¢°ðÀ¹Î¾»á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀè¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¶É´Ñ¤Î»ý¤Á¼ç¡£»ö¶È¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊÁÏÂ¤Åª¡Ë¤ÊÀº¿À¡¢Ä©Àï¼Ôº²¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àè¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡°ðÀ¹¤µ¤ó¡Ê¼¯»ùÅç½Ð¿È¡Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¡£µþÅÔ¤ÏÀ¶¿å¾Æ¤ÎÅÁÅý¤ÎÃÏ¡£¾Æ¤ÊªÊ¸²½¤ÎÅÚ¾í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎÀ¸»º¤ËÉÔ²Ä·ç¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯»ö¶È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£À¶¿å¾Æ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Î¾å¤Ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦²Ö¤ò°ðÀ¹¤µ¤ó¤Ïºé¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
°ðÀ¹¤µ¤ó¤Î¼«ÍøÍøÂ¾¤ÎÀº¿À
¡¡¤½¤Î°ðÀ¹¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¼«ÍøÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¤é¤ò³è¤«¤·¡¢¡ØÍøÂ¾¡Ù¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Í¤Î¤¿¤á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë»ö¶È¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¼«ÍøÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¡Ù¤Ï¶¦Â¸¶¦±É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶¦À¸¤Î»×ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥à·³»öÁÈ¿¥¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¡Ù¤È¤ÎÀïÆ®¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Áè¤¤»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤ÎÌ·½â¤ÎÃæ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢²¿¤È¤«¶¦À¸¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤±¡¢¿·¤·¤¤¹ñºÝÃá½ø¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òº£°ìÅÙ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¿·¤·¤¤¡Ø¹ñ¤Î¥«¥¿¥Á¡Ù¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¡¢Âç¶É´Ñ¤¬¸«¼º¤ï¤ì¡¢ÅöÌÌ¤ÎÌäÂê¤äÅö»ö¼Ô´Ö¤ÎÍø³²¤ËÂª¤ï¤ì¤¿µÄÏÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹ñ¤Î´ðËÜ¹ü³Ê¡¢¤½¤ì¤Ï·ûË¡¤Îº¬ËÜ¤Î¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¡¢º£°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Îºß¤êÊý¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤Þ¤ÇµÚ¤Öºî¶È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¡¦Åû°æµÁ¿®¡Ö¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¡¢¥êー¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»º¶È³¦¤ÎÁí°Õ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡ØÃå´ãÂç¶É¡¢Ãå¼ê¾®¶É¡Ù――¡£
¡¡¹ñ¤Î±¿±Ä¤Ë¤·¤í¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤Ë¤·¤í¡¢Âç¶É´Ñ¤ÏÉ¬Í×¤À¤·¡¢»ö¶È¤Î¹½ÁÛ¤ä·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÌÜ¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¡ØÃå´ãÂç¶É¡¢Ãå¼ê¾®¶É¡Ù¤Ï¹¦»Ò¤ÎÄï»Ò¡¦è¦»Ò¤¬¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²¿»ö¤âÌÜ¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤ÏÂç¶ÉÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢¼ÂÁ©¤Ï¾®¤µ¤Ê»ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·Ð±Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤Î»ö¶È¤ÇÂçÀ®¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØÃå´ãÂç¶É¡¢Ãå¼ê¾®¶É¡Ù¤ò¼Â¹Ô¡¦¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼ÒÏÀ¡Û¡¡¤¤¤ÞÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡¡¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê1894-1989¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢µþÅÔ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡Ê¸½µþ¥»¥é¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î°ðÀ¹ÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ê1932―2022¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢¼Ò²ñ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿·ÐºÑ¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¡¢°ðÀ¹Î¾»á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀè¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¶É´Ñ¤Î»ý¤Á¼ç¡£»ö¶È¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊÁÏÂ¤Åª¡Ë¤ÊÀº¿À¡¢Ä©Àï¼Ôº²¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àè¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡°ðÀ¹¤µ¤ó¡Ê¼¯»ùÅç½Ð¿È¡Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¡£µþÅÔ¤ÏÀ¶¿å¾Æ¤ÎÅÁÅý¤ÎÃÏ¡£¾Æ¤ÊªÊ¸²½¤ÎÅÚ¾í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎÀ¸»º¤ËÉÔ²Ä·ç¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯»ö¶È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£À¶¿å¾Æ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Î¾å¤Ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦²Ö¤ò°ðÀ¹¤µ¤ó¤Ïºé¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
°ðÀ¹¤µ¤ó¤Î¼«ÍøÍøÂ¾¤ÎÀº¿À
¡¡¤½¤Î°ðÀ¹¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¼«ÍøÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¤é¤ò³è¤«¤·¡¢¡ØÍøÂ¾¡Ù¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Í¤Î¤¿¤á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë»ö¶È¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¼«ÍøÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¡Ù¤Ï¶¦Â¸¶¦±É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶¦À¸¤Î»×ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥à·³»öÁÈ¿¥¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¡Ù¤È¤ÎÀïÆ®¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Áè¤¤»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤ÎÌ·½â¤ÎÃæ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢²¿¤È¤«¶¦À¸¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤±¡¢¿·¤·¤¤¹ñºÝÃá½ø¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òº£°ìÅÙ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¿·¤·¤¤¡Ø¹ñ¤Î¥«¥¿¥Á¡Ù¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¡¢Âç¶É´Ñ¤¬¸«¼º¤ï¤ì¡¢ÅöÌÌ¤ÎÌäÂê¤äÅö»ö¼Ô´Ö¤ÎÍø³²¤ËÂª¤ï¤ì¤¿µÄÏÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹ñ¤Î´ðËÜ¹ü³Ê¡¢¤½¤ì¤Ï·ûË¡¤Îº¬ËÜ¤Î¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¡¢º£°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Îºß¤êÊý¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤Þ¤ÇµÚ¤Öºî¶È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¡¦Åû°æµÁ¿®¡Ö¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¡¢¥êー¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»º¶È³¦¤ÎÁí°Õ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡×