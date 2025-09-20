µþÅÔ¡¦ÂçµÜÄÌ¤Ë¡ÈÆæ¤ÎµðÂç¥¹¥Úー¥¹¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡¡²Ï¹ç°ê¿Í¤¬µþÅÔ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤Æ¶«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¤¬ÆüÃæ¤ÎµþÅÔ¤Î³¹Ãæ¤ÇÏ¢¸Æ¡ª¡¡²Ï¹ç¤Î²áµî¤Î¡È¤ª¤Ã¤Ñ¤¤Ä´ºº¡É¤¬¡¢ÂçµÜÄÌ¤Ë¤¢¤ëµðÂç¥¹¥Úー¥¹¤ÎÆæ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤!?¡¡Èà¤¬¡¢¸ÍÏÇ¤¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡°æ¼£¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¿äÍý¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ä!?
¡ÚTVer¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î½ÅÂç¥ß¥¹Ï¢È¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª¡¡²Ï¹ç°ê¿Í¡õÊ¡°æ¼£¿Í¥¢¥Ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡×¡Ö¤³¤ì¤¬NDY¤«¡Ä¡Ä¡×
ÂçµÜÄÌ¤Ï¡¢Æó¾ò¾ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇµþÅÔ»Ô³¹¤òÆîËÌ¤ËÄÌ¤ëÆ»¡£Ææ¤ÎµðÂç¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢º£½ÐÀîÄÌ¤«¤éÆî¤Ø²¼¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç1¼ÖÀþ¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»Éý¤¬¡¢4¼ÖÀþ¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡°æ¥¢¥Ê¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¤³¤ÎµðÂç¥¹¥Úー¥¹¤Î¹¤µ¤Ï¡¢²£¤¬Ìó15¥áー¥È¥ë¡¢½Ä¤¬Ìó70¥áー¥È¥ë¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¼þÊÕ¤òÄ´ºº¤·¤¿²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¾¿ØÅÁÅýÊ¸²½º×¡ÖÀéÎ¾¥öÄÔ¡×¤Î¥Á¥é¥·¤òÈ¯¸«¡£º×¤ê¤Î³«ºÅ¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¤¢¤ÎµðÂç¥¹¥Úー¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç2¿Í¤Ï¡¢Ææ¤ÎµðÂç¥¹¥Úー¥¹¡á¡ÖÀÎ¤«¤é¤ªº×¤ê¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤·¤«¤·¡¢µþÅÔ¤Î¥ß¥Ë¥Ä¥¢ー¡¦¤Þ¤¤¤Þ¤¤µþÅÔÂåÉ½¤Î°ÊÁÒ·ÉÇ·¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö°ã¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ÊÁÒ¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯Ææ¤ÎµðÂç¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢¡ÖµþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎò»Ë¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Èà¤Ï²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ë¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ææ¤ÎµðÂç¥¹¥Úー¥¹¶á¤¯¤ÎÃæÎ©ÇäÄÌ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£
ÃæÎ©ÇäÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢À¾ÊýÌÌ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ËË¿Ã½¨µÈ¤¬·ú¤Æ¤¿¾ë³ÔÉ÷¤ÎÅ¡Âð¡¦æÜ³ÚÂè¡Ê¤¸¤å¤é¤¯¤À¤¤¡Ë¤ÎÀâÌÀÈÄ¤ÈÀÐÈê¤òÈ¯¸«¡£ÀâÌÀÈÄ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¤¤¤ë¾ì½ê¤ËæÜ³ÚÂè¤ÎÀ¾Â¦¤Î¹ê¡¢¤½¤³¤«¤éÅì¤Ø250¥áー¥È¥ëÀè¤Î¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤¬·ú¤ÄÂçµÜÄÌ¤ËÅìÂ¦¤Î¹ê¤¬¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÀÐÈê¤òÃµ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËÙÀîÄÌ¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊËÙÀîÂè°ì¶¶¤òÈ¯¸«¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³²Ï¹ç¤¬¡¢¡Ö¤³¤³Íè¤¿¤ï¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±!?¡×¤È¶«¤Ó¡¢¿ÆÃì¤Î²¼Éô¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÉÔ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤ò»Ø¤·¤¿¡£
²Ï¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÀâÌÀÈÄ¤ò²áµî¤ÎÄ´ºº¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤½Ð¤»¤ºÂç¹²¤Æ¡£¡ÖÂ¬¤ë¤ä¤Ä¡£ÅÚÃÏ¤È¤«¡£¤½¤Î¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡ª¡¡¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È°ì½ï¤Î¤ä¤Ä¤À¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¡ª¡¡
¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë²Ï¹ç¤È¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ö°ìÅù¿å½àÅÀ¡×¤Î¤³¤È¡£ÅÚÃÏ¤Î¹âÄãº¹¤òÂ¬ÎÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£²Ï¹ç¤Ï¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
Èà¤È¤ÎÄ´ºº¤¬½é¤á¤Æ¤Ç²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤!?¡¡²Ï¹ç¤µ¤ó²¿!?¡¡¤³¤ó¤ÊµþÅÔ¤Î³¹Ãæ¤Ç¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤Ï¡¢ÌÀ¼£9Ç¯¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂ¬ÎÌ¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿å½àÅÀ¡£¡È¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡É¤Ï¡¢¸½ºß¤Î°ìÅù¿å½àÅÀ¤Î¤³¤È¤À¡£¤ä¤¬¤Æ²Ï¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÅÅµ¤Å´Æ»¡ÊµþÅÔÅÅµ¤Å´Æ»¡Ë¤¬ËÙÀîÂè°ì¶¶¤Î¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç²Ï¹ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎµðÂç¥¹¥Úー¥¹¡á¡ÖµþÅÔ»ÔÆâ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÔÅÅ¤Î¼Ö¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡×¤È¿äÂ¬¡£¡ÖËÌÂ¦¤ÎÄÌ¤ê¤Ï°ì¼ÖÀþ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Úー¥¹½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÆîÂ¦¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¡¢ÃæÎ©ÇäÄÌ¤Ë½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤·¡¢»È¤¦¤ï¤±¤À¤·¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤·¡×¡Ö°ÊÁÒ¤µ¤ó¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Á´ÉôÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì·ë¹½¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ëÈà¤Ë¡¢Ê¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÀäÂÐ100ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¿äÍý¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢100ÅÀËþÅÀÃæ0ÅÀ¡ª¡¡Ææ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæÎ©ÇäÄÌ¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤³¤ÈæÜ³ÚÂè¤ÎÅìÂ¦¤Î¹ê¤ÎÀÐÈê¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2ÅÙ¤âÀÐÈê¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
æÜ³ÚÂè¤ÎÅì¤Î¹ê¤¬¤¢¤Ã¤¿ÂçµÜÄÌ¤ÎÅìÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¶è´Ö¤ÎÃ»¤¤µìÂçµÜÄÌ¤¬¤¢¤ë¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤¬æÜ³ÚÂè¤ò·ú¤Æ¤¿Åö»þ¡¢ÂçµÜÄÌ¤Î°ìÉô¤Ï³°ËÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÉôÄÌ¤ì¤Ê¤¤¶è´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÅìÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤ÎµìÂçµÜÄÌ¤À¡£æÜ³ÚÂè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È³°ËÙ¤ÏËä¤á¤é¤ì¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿ÂçµÜÄÌ¤¬Éü³è¡£ÅÓÃæ¤Î³°ËÙ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤ÎÆ»¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÂçµÜÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ÎÉÔ¼«Á³¤ÊµðÂç¥¹¥Úー¥¹¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
