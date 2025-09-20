女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。連続テレビ小説「虎に翼」のヒロインに決まったことで、アドバイスをくれた大先輩を明かした。

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が「虎に翼」のチーフ演出・梛川善郎氏を取材。この日「虎に翼」の話題になると、伊藤は劇中のせりふについて「法律用語とか、憲法とか、ずーっとしゃべんなきゃいけない時とかはパンク状態になりますね」と振り返った。

さらに「リリー・フランキーさんが“朝ドラお前やるんだったら、リハーサルは最初からかたくなに台本持ってろ”って言われたんですね。“最初に持たないでやる気満々で挑んじゃうと、後がいっぱいいっぱいになった時に持ちづらくなるから、最初から“私はこのテイストで行きます”ってやっとけって、リリーさんからアドバイスがあって」と伊藤。「“あ、確かにな”と思って。そもそも、前もって覚えるのが苦手なんですね。前日の寝る前じゃないと入らないんですね。ストックしていられない。出てっちゃうから」と話した。

藤ヶ谷は「火曜日の撮影のときは月曜の夜に入れ始めて。でも次の日、それが終わったと思ったら次の日のやつを入れなきゃいけない。その才能みたいなのって今も続いてるんですか？」と質問。伊藤は「今凄く怖いのが、今ちょっと、こういうバラエティーの仕事だったりとか、広告だったりとか、そっちの期間で、ちょっとお芝居から離れているんですね、4月ぐらいから。こんだけ離れたのがちょっとかなり久々で」。

「次入るのが10月なんですけど、それがちょっと恐怖。10月のやつの台本を最近、見始めると、“どうやって覚えてたっけ？”って。ちょっと怖い、“お芝居自体どうやってやってたっけ？”っていう状態に今なっていて。で“だめだめ”って思ってビール飲んでごまかして」と笑った。