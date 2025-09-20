今回は、娘の会社で暴言を吐いた「最低な毒親」を、上司が撃退した話を紹介します。

毒親な母親のありえない発言に…

「子供の頃から妹ばかりひいきし、私に冷たかった母。父が亡くなった後、母の私への態度は悪化し、私は母から離れたくて高校卒業後、就職と同時に一人暮らしを始めました。

そんなある日、外回りの仕事が終わり、会社の先輩に寮まで送ってもらいました。しかしなぜか母親が寮の前にいて、『仕事中にデートなんて最低ね！』と激怒していました。

その翌日母は私の会社に行き、『仕事中にデートに連れ出す上司がいる会社で、娘を働かせられません！』『この上司を辞めさせるか、辞めないなら娘を辞めさせてください！』と部長に直訴したんです……。

ですが、部長は毅然とした態度で『娘さんに退職の意思はないようですが』『業務に差し支えるので、お引き取りください』『今すぐ営業妨害で通報しますよ？』と母に伝えてくれて、母はその場を去りました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2021年12月）

▽ 母親が自分の会社でこんなことをしたら、娘としてはいたたまれない気持ちになりますよね。また会社に来るなんてことがないといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様体験談をもとに記事化しています。