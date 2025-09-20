お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（47）が20日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。チョコレートプラネット松尾駿の騒動に言及した。

松尾はコンビのYouTubeチャンネルで、インスタグラムの不正アクセス被害に遭ったアインシュタインが一方的に誹謗（ひぼう）中傷を受けたことに憤り「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外はSNSをやるな」「素人がなに発信してんだって」などと持論を展開。切り取られた発言がネット上に拡散されると、批判を浴び炎上状態となった。

塙はこの騒動を念頭に、漫才賞レース「M−1グランプリ」に「素人」が参加することについて「プロの芸人というか、漫才をやっている人からすると『なんだよ』っていう人もいる」と一般人の参加に否定的な芸人もいるとコメント。自身は「お笑いって誰がやってもいい。みんなやればいいんですよ、M−1グランプリとか。僕はそういう考えだから」と歓迎の姿勢を示しつつ、今回の騒動についても「だからSNSもみんながやるものだから、みんなで楽しくやればいいんじゃないかな」と立場に関係なく楽しむべきと語った。

騒動後、チョコレートプラネットはコンビそろってYouTubeチャンネルで謝罪している。