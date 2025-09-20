山形ワイヴァンズがアジア特別枠で新戦力を獲得…韓国代表経験を持つビッグマン

山形ワイヴァンズは9月20日、イ・ジョンヒョンとの2025－26シーズンの選手契約を締結したことを発表。アジア特別枠として加入する。

韓国出身で現在31歳のジョンヒョンは、206センチ102キロの体格を誇るセンター。母国のチームでキャリアを重ね、安養正官庄レッドブースターズでの2024－25シーズンは1試合平均3.3得点3.5リバウンド1.0アシストを記録した。また、世代別から韓国代表に名を連ね、「FIBAバスケットボール ワールドカップ2014」にも出場。直近では「FIBAアジアカップ2025 予選」の2試合に出場し、同4.5得点2.0リバウンド1.5アシストをマークした。

同選手は公式HPで「日本でのキャリアを山形ワイヴァンズでスタートできる事を嬉しく思います。自分のベストを尽くしてチームの勝利に貢献できるよう頑張ります！」とコメントした。

なお、山形は20日時点でシャキール・ドアソン、ジェームズ・ベル、佐藤巧、中田嵩基、村上慎也、陳岡燈生、白戸大聖、阿部龍星、広瀬翔一、ジョンヒョン、吉田健太郎、ノア・ウォーターマンの12名がロスターに名を連ねる。