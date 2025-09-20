元ドイツ代表DFジェローム・ボアテングが現役引退「そうしなければならないからではなく…」
元ドイツ代表DFジェローム・ボアテング(37)が19日に自身のインスタグラム(@jeromeboateng)で現役引退を表明した。
ボアテングはセンターバックを主戦場とし、これまでバイエルンやマンチェスター・シティなど複数クラブでプレー。2021年夏にバイエルンを退団した後はリヨン、サレルニターナ、LASKリンツと渡り歩き、今夏に無所属となっていた。
ドイツ代表としては2009年10月にデビューを果たし、国際Aマッチ通算76試合で1ゴールを記録。2014年のブラジルW杯では決勝までの全7試合に出場し、ドイツの優勝に大きく貢献した。
ボアテングは「長年、ビッグクラブや自国のためにプレーしてきた。学び、勝ち、負け、そして成長してきた。サッカーは私に多くのものを与えてくれた」と振り返り、「今は前に進む時だ。そうしなければならないからではなく、準備ができているからだ」と説明。「チーム、ファン、そして私を支えてくれた人々、全てに感謝している。そして特に家族、子どもたちに感謝している。彼らはいつも私を支えてくれた」とメッセージを送った。
