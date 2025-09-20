◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

女子20キロ競歩が20日に行われ、藤井菜々子選手が日本女子競歩界初となる銅メダルを獲得しました。

11キロ過ぎにやや先頭集団から遅れる場面もあった藤井選手ですが、再びペース上げて食らいつき、残り1キロ地点では4位と3秒差の3位。最後はトラックまでもつれる争いとなり、1時間26分18秒の日本新記録で3位フィニッシュ。4位のトレス選手(エクアドル)とは同タイムながらも逃げ切りました。日本女子競歩界初にとって初のメダルで涙。大舞台で自らの日本記録を15秒更新しています。

日本記録には「全然気がつかなかった」と話し、「まさかこの大会でベストが出るとは思っていなかったのでうれしいです」と笑顔。「今大会は本気でメダルを狙って勝ちにきたので、そのとおりになったというか、自分が思い描いたレースができたので大感激です」と話しました。

沿道からの声援に「本当に苦しくなってから、いろんな方の応援が耳に響いて、これは行くしかないとスイッチを入れ直した」と振り返り、最後の競り合いには「この順位で競技場に入ったこともうれしかったですし、思ったより人がたくさんいてウワーッとなったのが本当に気持ち良かった」とうなずきました。

藤井選手は2019年のドーハ大会で7位、2022年のオレゴン大会で6位入賞しており、これが女子競歩にとって初メダルの快挙。「いつも男子がメダルをとっていて、女子はまだまだと言われてきたので、必ず私がメダルを獲ると今日まで練習してきたので、次の大きな一歩に踏み出せたと思います。まだまだ金メダルにはほど遠いですが、次は金メダル歩いていきたい」と語りました。

金メダルのペレス(スペイン)は1時間25分54秒で35キロ競歩と2冠を達成。日本勢は岡田久美子選手が1時間30分12秒で18位、柳井綾音選手が1時間35分44秒で37位でした。