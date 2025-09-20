テレビ東京は２０日、極楽とんぼ・加藤浩次がＭＣを務める２１日放送の人気バラエティーシリーズ「最強！衝撃映像１４５連発 スタッフが２８７８本見た中から選ぶ動画ランキング」（日曜、後６・３０）にフリーアナウンサーの加藤綾子、ユースケ・サンタマリアがゲスト出演すると発表した。

番組はスタッフが数千本の衝撃映像を全部見て厳選した最強動画をランキング形式で紹介。交通事故や大爆発など生死を分けた瞬間をとらえた衝撃映像や、“何がしたいねん”とツッコみたくなる間抜け映像に悲劇な結末を迎える失敗映像を放映。動物＆赤ちゃんの激カワ映像など、２８００本以上の映像から厳選に厳選を重ねた映像だけを１４５連発で大放出する。

加藤アナは「確かに、ほぼほぼ見たことない映像でした。あと、本当に衝撃映像の緊迫感あるものと、ちょっとマヌケで緊張感がほぐれるほっとできるＶＴＲのバランスがすごい良かったです」と振り返った。

収録後、ユースケは「あっという間の３時間半です。あと、綾子が泣いたっていう−」と発言。これに対し加藤は「いやいや（笑）、ユースケが泣いたです（笑）。ユースケ号泣事件っていうエピソードが必ず使われると思います（笑）」と明かした。

番組には進行としてサバンナ・高橋茂雄とゲストに井森美幸も登場する。