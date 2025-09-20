会場は国立競技場周辺1周1キロの周回コース

陸上の世界選手権東京大会第8日が20日に行われた。国立競技場発着コースの男子20キロ競歩で、優勝したカイオ・ボンフィム（ブラジル）が悲運に見舞われた。なんとレース途中で結婚指輪を落としたという。

終盤、驚異的なスパートで金メダルを獲得したボンフィム。しかし、レース後に思わぬハプニングを告白した。

レース中に結婚指輪を紛失。3キロ付近で気づいたという。

ゴール後には「金メダルを取ったら妻が怒れないと思って告白したんだ」と、勇気を持って夫人に打ち明けたという。

国立競技場をスタートし、明治神宮外苑のイチョウ並木などを巡る1周1キロの周回コースを18周する形式。そのどこかで落としたとみられる。沿道に多くのファンが詰めかけており、捜索を呼びかけた。

「日本の人を信じる。20キロのときも35キロのときも日本人は日本以外の選手にも声援をくれた」といい、「助けてください」と頭を下げた。

本人の手元に戻ることを願うばかりだ。



