Caramel’s Guitar Kitchenの12ヶ月連続新作プロトタイプリリースの第9弾モデル『PT9_ M1 GOLD EGG（エムワン・ゴールドエッグ）』が発表された。デザートサンド・カラーにアノダイズド・ピックガードがアクセントとなった一本だ。

Caramel’s Guitar Kitchenのラインナップとなっている「M1シリーズ」が基本となっているが、各弦の高さを調整できるブラックのTUSQ（人口象牙）ブリッジが使用されている点がポイントとなっている。MGシェイプのボディにショートスケールというネックフィーリングは、身体の小さい女性はもちろん、取り回しの良いギターでもある。スチューデントモデルの雰囲気をまといながらも、グランジなサウンドからシャープなカッティングプレイまで、そのサウンドバリエーションは一級品だ。

ピックアップはCGKのオリジナルでバスウッドボディに共鳴するよう、細めのマグネットワイヤーでワインディングパターンやコイルテンションにもこだわったアルニコVだ。MG型特有のキラキラ感は残しつつ、耳に痛い高音域が抑えられ、中音域の出力とパワーが加えられているという。ライブなど大音量での演奏を想定してセッティングされたもので、現場で対応できるように配慮された芯のあるふくよかな音色を楽しむことができる。

50年代のDesert Sandカラーにアノダイズドピックガード。レーザーで刻印したロゴの入ったVピックガードがキマってる！通常のM1と違うところはブリッジコマにTUSQ（人工象牙）サドルを使用した点。各弦の高さ調整が可能でフローティングしたダイナミックトレモロの適度な暴れ感を残しつつTUSQサドルによる豊かな倍音とサスティーンが得られるようにしました。

そして搭載したキャラメルズのオリジナル・アルニコVピックアップは大音量にした時にも耳に痛くないのがとても良いです。黄色味の強いDesert Sandカラーにゴールドのチェッカードステッチ、ゴールドのアノダイズドピックガードが何ともクラシカルで良い雰囲気を醸し出しています。

クラフトマン/片田武司（福岡にて）

12ヶ月連続プロト発表の企画は、毎月20日に新作をインスタやXやHPにて発表し、CGKオンラインショップまたは楽器店に置かれて販売される。製作段階で試行錯誤するプロトタイプゆえ、普段より低価格で販売される。手作り感や作りの荒い部分もあるとのことだが、世界に1本のみのオンリーワン・ギターだ。

CGK_PT9_M1 GOLD EGG

参考価格：275,000円（税別）/ 302,500円（税込）のところ

販売価格：222,000円（税別）/244,200円（税込）※ロゴ入りソフトケース付き

発売日：2025年9月20日 正午

販売サイト： CGKオフィシャルオンラインショップ

https://caramelsguitarkitche.stores.jp/ Body：Basswood

Body Finish： Nitrocellulose

Neck Material：Maple

Fingerboard：Rosewood 300R

Frets：22

Fret Size：Medium wide

Scale Length：610mm（Short scale）

Nut：BoneNut

Pickups（Front）：Single-AlnicoV（CGK_Original）

Pickups（Bridge）： Single-AlnicoV（CGK_Original）

Switching：3-position（Switchcraft）

Controls：MasterVolume×1 /MasterTone×1

Bridge：Chrome Tremolo Tailpiece

Bridge saddle：TUSQ

Peg：GOTOH

Strap Pin：GOTOH Ep-B3

