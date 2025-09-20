グラビアアイドル、女優として活躍中の蓬莱舞のデジタル限定写真集「無口なヴィーナス」が9月8日にリリースされた。

蓬莱舞 デジタル写真集『無口なヴィーナス』

蓬莱舞 デジタル写真集『無口なヴィーナス』

「制コレ22」でグランプリを獲得し、各誌グラビアを席巻している蓬莱舞。現役JKグラドルとして鮮烈なデビューを飾った彼女も19歳になり、かわいらしさの中にも時折美しさを覗かせるように。本作はそんな彼女の“美”を追求し、自然体でありながらも美しいオトナな姿を収録。白い柔肌、抜群のプロポーションがきわだつ1作となっている。

蓬莱舞 コメント

今回は今までで一番大人っぽく撮っていただきました。赤や青、ピンク、黒などいろいろな色の衣装で撮影したのでそれぞれ違った表情や世界観を楽しんでいただけたらうれしいです。今作は美を追求したということで今までと違う成長した姿を見ていただけますように。皆さんぜひご覧ください。

＜プロフィール＞

ほうらい・まい

2006年1月17日生まれ。静岡県出身。身長160cm。

2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞。『外道の歌』（DMM TV）、『MADDER その事件、ワタシが犯人です』（カンテレ、フジテレビ）、『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活動中。

書誌情報

蓬莱舞 デジタル写真集『無口なヴィーナス』

撮影：西田幸樹

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

The post 制コレ22GP・蓬莱舞、ランジェリー姿で色白美ボディ披露 デジタル限定写真集「無口なヴィーナス」リリース appeared first on GetNavi web ゲットナビ.