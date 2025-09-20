『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第31話「俺がティラノだ！世を救う意志」、吠が突然苦しみだして暴神病院へ入院!?
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第31話「俺がティラノだ！世を救う意志」が、あす9月21日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】つかめドクターナンバーワン！ 第31話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第31話「俺がティラノだ！世を救う意志」あらすじ
吠（冬野）が突然苦しみだし、竜儀の父親・竜登（大澄賢也）の経営する暴神病院へ入院することになった!? 病院には、姿を消していた竜儀（神田聖司）もいて、吠たちは再会を喜ぶ。しかし、竜儀は父親に従い、まったく別人のようになっていた…。
そんななか、暴神病院にドクターノーワンが現れた！ とりあえず手術を始めようとするドクターノーワンに、ゴジュウジャーは…!? さらには、ゴジュウティラノの指輪を持つ玲（馬場良馬）までやってきて…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
