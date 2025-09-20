『キミとアイドルプリキュア♪』第33話「どすこ〜い！アイドルデビュー！？」、プリキュアファンのお相撲さんがアイドルに!?
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第33話「どすこ〜い！アイドルデビュー！？」が、あす9月21日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】お相撲さんの“くりきゅうた”からファンレター到着 第33話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第33話「どすこ〜い！アイドルデビュー！？」あらすじ
アイドルプリキュアへのファンレターがたくさん届く中、一通の手紙の差出人の名前に目をとめるうた（声：松岡）。それはうたたちが以前出会った、お相撲さんのくりきゅうたからのものだった。手紙には、強いお相撲さんになるために頑張っていること、ときどきくじけそうになるけど、アイドルプリキュアから元気をもらっていることが書かれていた。
事務所を後にし、広場にやってきたうたたちは、そこで偶然、くりきゅうたと再会する。以前出会った時に、プリキュアと自分の名前を聞き間違え、プリルン（声：南條）とともにMOMOに乗り込んだくりきゅうただったが、それからしばらくしてアイドルプリキュアを知り、ファンクラブでひとケタ番の会員番号を持つほどのファンになっていた。
話を聞き、「きゅうたさんを応援します」と伝えるうたたちだったが、くりきゅうたは「お相撲さんをやめる」とつぶやき、さらに「アイドルプリキュアになる！」と言い始める。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】お相撲さんの“くりきゅうた”からファンレター到着 第33話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
■第33話「どすこ〜い！アイドルデビュー！？」あらすじ
アイドルプリキュアへのファンレターがたくさん届く中、一通の手紙の差出人の名前に目をとめるうた（声：松岡）。それはうたたちが以前出会った、お相撲さんのくりきゅうたからのものだった。手紙には、強いお相撲さんになるために頑張っていること、ときどきくじけそうになるけど、アイドルプリキュアから元気をもらっていることが書かれていた。
事務所を後にし、広場にやってきたうたたちは、そこで偶然、くりきゅうたと再会する。以前出会った時に、プリキュアと自分の名前を聞き間違え、プリルン（声：南條）とともにMOMOに乗り込んだくりきゅうただったが、それからしばらくしてアイドルプリキュアを知り、ファンクラブでひとケタ番の会員番号を持つほどのファンになっていた。
話を聞き、「きゅうたさんを応援します」と伝えるうたたちだったが、くりきゅうたは「お相撲さんをやめる」とつぶやき、さらに「アイドルプリキュアになる！」と言い始める。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記