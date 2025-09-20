『仮面ライダーゼッツ』第3話「蝕む」、富士見の悪夢に潜入して“心の扉”を探し出せ
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第3話「蝕む」が、あす9月21日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ボムナイトメアの悪夢が現実に溢れ出す!? 第3話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第3話「蝕む」あらすじ
ナイトメアを止めるには悪夢の世界で心の扉を探せ。ゼロ（声・川平慈英）の指令を受けた莫（今井）は眠りに落ちると富士見（三嶋健太）の悪夢に潜入、心の扉を探し当てる。
しかし、ボムナイトメアは莫の目の前で爆破を引き起こしてしまった。このままでは富士見の悪夢が現実に!? 莫は富士見を、世界を救うべくゼッツに変身する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ボムナイトメアの悪夢が現実に溢れ出す!? 第3話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
ナイトメアを止めるには悪夢の世界で心の扉を探せ。ゼロ（声・川平慈英）の指令を受けた莫（今井）は眠りに落ちると富士見（三嶋健太）の悪夢に潜入、心の扉を探し当てる。
しかし、ボムナイトメアは莫の目の前で爆破を引き起こしてしまった。このままでは富士見の悪夢が現実に!? 莫は富士見を、世界を救うべくゼッツに変身する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。