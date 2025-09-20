女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。昨年末の「NHK紅白歌合戦」の司会を終えた後の様子が明かされた。

MCの笑福亭鶴瓶が伊藤の大親友「ももいろクローバーZ」の玉井詩織と、女優の堺小春を取材。鶴瓶は、玉井や堺が「紅白の司会をするっていうのは凄い」と話していたことを明かした。

2人は伊藤が紅白の司会ぶりを、伊藤の自宅で見ていたという。「終わって玄関バッと開けた途端に、迎えに行ったら、（伊藤は）大号泣した」そうで、鶴瓶は「ここ（心）に詰まっているものがあったんやろね。自分が物凄く責任を持ってやって、やり終えて、仲間に会ったから」と説明した。

さらに、玉井が「愛されてるっていうのがわかる。あれ見たらわかった」「この人の周りには人が、笑顔がたくさん集まってくるんだなっていう意味がわかった」と話していたそうで、鶴瓶は「感受性のお化けってそういうもんです」と話した。

鶴瓶は「これからどこまで行くのか分かりませんけども、凄い女優になっていくと思います」とエールを送った。