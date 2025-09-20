フリーアナウンサーの宮崎宣子さんが自身のインスタグラムで、大学院を卒業することを報告しました。

宮崎さんは「明日、卒業します」と報告し、ゼミの卒業パーティーの写真を複数投稿しています。









現在子育てを事業を並行している宮崎さんは「西山先生のおかげで、子育てしながらでもゼミや授業に参加できました。」「相葉先生から西山先生にゼミを引き継いで頂きまして、本当にお二人の教授にお世話になりました。」と教授陣に感謝。









さらに「授業についていくことで必死でした」「疲れ果ててギックリ腰にもなりました」「不妊治療と出産で、2度の休学を経て復学し」「子育てしながら残った必修科目と卒論に追われました」と、多忙な中でもあきらめずに食らいついていった日々を振り返っています。









宮崎さんは「あー全てやり終えたんだなと、今、しみじみしています」「明日、ガウンを着てどんな気持ちになるんだろう…」と感慨深げに綴っています。

【担当：芸能情報ステーション】