2025年9月18日、世界陸上東京大会、男子400m決勝での中島佑気ジョセフ 写真／ロイター/アフロスポーツ

（スポーツライター：酒井 政人）

予選で44秒44の日本新記録

東京2025世界陸上の男子400mで日本の歴史が塗り替えられた。分厚い壁を何度も打ち破ったのが中島佑気ジョセフ（富士通）だ。

まずは大会2日目（9月14日）の予選（各組2着＋2）。2組4レーンに出場した中島は大声援を背中に受けると、最後の直線でグングンと上げていく。そしてB.ヌドリ（ボツワナ）に次ぐ、2着でフィニッシュ。着順で準決勝を決めると、そのタイムに会場が沸いた。

電光掲示板に【44.44】という数字が並ぶ。中島はサングラスを外して、笑みを浮かべた。

自己ベスト（44秒84）を大幅に塗り替えると、佐藤拳太郎（富士通）が保持していた日本記録（44秒77）も0.33秒更新したのだ。

「外側の5〜7レーンに強い選手がいましたが、焦らずに自分のリズムでレースを進めて、ラスト150ｍから前の選手を捕まえていこうと思っていました。予定通りという感じですね」

300ｍ通過は4番目だったが、そこから3人を抜き去った。そして日本記録については、「自分のレースができれば44秒中盤は出るだろうなと思っていました」とさほど驚いた様子はなかった。

「まずはやるべきことをしっかりやれたかなと思いますが、あくまで決勝に進むのが目標です。できれば決勝で勝負したい。自分にはそのポテンシャルがあると分かっていますから」と中島。頼もしい言葉を残して、次なる戦いに向かった。

34年ぶりのファイナル進出を決める

予選から2日後の9月16日、中島は準決勝3組に登場した。決勝に進出できるのは各組2着＋3着以下タイム上位2名。直前の2組が超ハイレベルとなり、4着が44秒19となった。このタイムは中島が予選で打ち立てた日本記録（44秒44）を0.25秒も上回る。

ファイナル進出はかなり厳しい道のりに思えた。しかし、中島は確かな自信を胸に、クールに燃えていた。

「予選で自信を確立できました。準決勝はイチかバチかで、突っ込んでくる選手がいるのを想定していたので、そこに惑わされず、自分のスタイルに徹して、最後の150m、100ｍで勝負していこうと思っていました」

そしてレーンに並んだ8人のなかで自己ベストが7番目だった日本人選手が“ミラクル”を起こす。

中島は前半、ライバルたちに差し込まれるも、終盤に持ち味を発揮する。最後の直線に入ったのは7番目あたり。残り50ｍを切って、次々と選手たちをとらえていく。予選と同じくヌドリに次ぐ2着（44秒53）に入り、スタジアムが騒然となった。

過去19回行われた世界陸上の男子400ｍで日本勢が決勝に進出したのは一度しかない。そんなプレミアムステージを着順で決めたのだ。中島は電光掲示板で順位を確認すると、安堵の表情を浮かべた。

「ブダペスト世界陸上とパリ五輪は決勝に進むことができませんでしたが、東京世界陸上は皆さんの声援を力に変えて、自分のバリアを破る絶好の機会だと思っていました。地元開催のチャンスを逃さずに目標を達成できたのは本当に幸せです」

日本人では高野進以来となるファイナルに向けては、「まだ修正できるところがある。前半はもう少し攻めて、かつ後半もまとめられればメダルが見えてくるかなと思うので、自信を持って臨みたい」と中島は2日後の決戦を見つめていた。

終盤に2人を抜き去り、日本勢過去最高の6位

大会6日目（9月18日）の22時10分に行われた男子400ｍ決勝。中島佑気ジョセフの名前がアナウンスされると、国立競技場がヒートアップした。

一番外側の9レーンに入った中島。スタート時にライバルたちは視界にいなかった。

「結構難しいレーンで、内側から（選手が）来るのは分かっていました。そこに惑わされずに、自分の感覚、自らのリズムを崩さないことを意識しました。ヌドリ選手とネネ選手あたりが前半飛ばしてくるのを予想しつつ、大きく離されずに、ラスト100ｍを迎える感じで走ったんです」

中島の200ｍ通過は21秒68で8番目。7番目の選手から0.62秒も遅れた。300ｍの通過も最下位。7番目の選手から0.53秒遅かったが、終盤に猛追する。ゴール直前にL.エピー（ボツワナ）とＪ.パターソン（米国）をかわして6位に食い込んだ。

優勝したB.ケビナシッピ（ボツワナ）は今季世界最高＆世界歴代10位となる43秒53で、2位のJ.リチャーズ（トリニダードトバゴ）は43秒72のナショナル記録。3位はヌドリで44秒20、中島のタイムは44秒62だった。200ｍ通過時は3番目の選手と0.99秒ものビハインドがあった中島だが、最後は銅メダルに0.42秒差まで迫っていた。

「夢にまで見た決勝という舞台を地元・東京で走ることができて幸せでしたが、それよりも『悔しい』という感情の方が強い。やっぱりメダルを獲りたかったですね」

レース直後はメダルに届かなかった悔しさを口にした。それでも1991年の東京世界陸上で7位に入った高野進を上回る“日本人最高順位”には笑顔を見せた。

「高野先生は英雄ですし、日本の400mを切り拓いてきた偉大な先人。ただ僕が絶対に超えないといけないと思っていました。400ｍをより活気ある種目にするための新たな一歩を踏み出せたと思っています。まだまだ先は長いので、いずれは金メダルを目指していきたいです」

現在23歳の中島はナイジェリア人の父を持ち、身長192cmという恵まれたカラダをしている。しかし、全中には出場できず、インターハイも準決勝で落選。「成長痛」に苦しめられたこともあり、ジュニア期から活躍できたわけではなかった。

大学でようやく身体ができてくると、オレゴン世界陸上は4×400ｍリレーのアンカーを務めて、2分59秒51のアジア新（当時）で4位のゴールに飛び込んでいる。それが世界のメダルを目指す“本格スタート”となった。

「決勝前に今までを振り返り、スティーブ・ジョブズさんの演説を思い出しました」と中島。「点と点は、後からでしかつなげない」という有名なフレーズだ。

「ブダペスト世界陸上は惜敗（準決勝3組3着）でしたが、パリ五輪は惨敗（予選3組6着）して、自己嫌悪に陥るほどでした。今季は春先に右ハムストリングスを痛めて、世界陸上を考えることができないぐらいの状況だったんです。そのときは失敗したと思うようなことも、今振り返ると自分の糧になっている。失敗を恐れずにチャレンジしてきた自分を褒めたいです」

中島は男子4×400mリレーにも出場予定。日本の絶対エースとしてチームを引っ張っていく。

「リレーでは今回届かなかったメダルが獲得可能な位置にいると思っています。米国、ボツワナ、南アフリカ、英国という強豪国のうち2つは倒さないといけない。今大会はリレーメンバーが今季トップクラスのパフォーマンスを出しているので自信を持って臨みたい」

日本勢、悲願のメダル獲得へ。今度はバトンを持った中島が夢をつなぐ。

筆者：酒井 政人