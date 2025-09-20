田村淳、“毎年恒例”な仲良し家族SHOTにファンほっこり「娘さん達大きくなりましたね」「双子コーデかわいい」

9月19日、田村淳がInstagramを更新した。

【写真】“双子コーデ”な娘たちと遊ぶ親子SHOTを公開

田村は、自身のInstagramアカウントにて、「シャボン玉」「毎年恒例の仲良し家族でのBBQ」「暑い日だったけれど、青空の下のゴハンは美味しい」と綴ると、お揃いのスタイリングをした娘らと、シャボン玉で遊ぶ様子を公開。

また、「娘たちへ コミュニティを大切にして欲しい！家族、仕事、そして３つ目の居心地の良い場所、サードプレイスをバランスよく保つことで、人生を豊かに感じます」「パパはコミュニティを沢山作って人生を楽しんでます。あなたたちも沢山のコミュニティに足を踏み出して、沢山の気づきを得て人生を謳歌して欲しい！ パパより」と、娘らへのメッセージも綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵な時間」「良い写真」「娘さん達大きくなりましたね」「双子コーデかわいい」などのコメントが寄せられている。

テレビ朝日系『ロンドンハーツ』や、TOKYO MX『田村淳のキキタイ！』といった番組にレギュラー出演するほか、書籍を発売するなど、多方面に活躍の幅を広げている田村。私生活では8歳の長女と5歳の次女を持つ父で、Instagramではたびたび娘たちとの写真を掲載している。