「そんなトラップが！」遠足の朝に起きた“お弁当事件”に7万人が爆笑＆共感した理由とは？【ママリ】

親子遠足かと思ったらまさかの…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

子どもが保育園・幼稚園に通い始めると、子どもの行事や持ち物を把握する大変さに気づきますよね。





投稿者・アボカドちゃんさんが投稿していたのは、娘さんの保育園の遠足に関するうっかりエピソードでした。

あ…ありのまま今起こったことを話すぜ！「親子遠足」だと思って保育園に行ったら「子供だけ」遠足だった！な…なにを言っているのかわからねーと思うが、おれも何が起きたのかわからなかった…車の中で弁当を一人分に詰め替えたぜ…

親子遠足だと思い親子分のお弁当を持参したアボカドちゃんさん。しかし、実際には子どもだけの遠足だということを園に着いてから知ったそう。車内で慌ててお弁当を詰め直したそうですが、焦ったでしょうね。園からのお知らせにはしっかりと書いてあったそうですが、忙しさのあまり読み飛ばしてしまうのはよくありますよね。



この投稿に「私も同じ勘違いの経験あります」や「お弁当おいしそう」というリプライがついていました。うっかりしたエピソードではありますが、この日のためにしっかり準備したアボカドちゃんさんのていねいさも伝わる写真でした。忙しさに共感しつつ、一生懸命な育児を応援したくなる投稿でしたね。

幼いわが子たちと散歩に行ったら

小さい子どもたちを連れて一人で外出は大変ですよね。安全を気にしたり、迷惑がかからないように気を配ったりして、休む間もなかなかないでしょう。



投稿者のSaki☺︎2y🦖+2m🦕さんは、子どもと公園でお散歩している途中にちょっとしたうれしいことがありました。

1ヶ月半の息子を抱っこ紐にいれて2歳の息子と公園をお散歩してたら、おじいちゃんが来て「わー！小さいな！産まれたてや！かわいい！でも大変やな！育児は本当に大変や！えらい！お兄ちゃんも賢そうやわ！毎日すごいな！えらい！！！」と全肯定してくれたこと

毎日たくさんの頑張りが詰まっている育児。そんなときに、こうやって誰かに認めてもらえたらとてもうれしいですよね。誰かの応援やあたたかい言葉には、救われますよね。



この投稿には「その世代の男性で理解があるのはすごい」「出生率も回復しそう」といった言葉が寄せられました。



この何気ない日常で起きた幸せエピソード。こうした温かい言葉をかけあって、認め合う人たちが増えたらいいですよね。

「待っててね」4歳児の言葉に涙があふれる

我が子の成長はうれしいものですし、できなかったことができるようになる瞬間を目にすると自分のことではないのに自分のこと以上に喜ばしいものですよね。何もできなかった赤ちゃんが1人でさまざまなことができるようになり、大人になっていく。そんな過程を間近で見ることができるのは子育ての醍醐味と言えるでしょう。しかし、そんなうれしい気持ちを抱く反面、子どもの成長のスピードは予想以上に早いもの。少しずつ親離れをしていく姿に少しだけ寂しい気持ちになることもありますよね。



ekot_タカ(お絵描き大臣)【サブアカウント】さんは4歳のお子さんに思わずジーンとくることを言われたそう。

4歳が寝る前に「おとなになったら一緒にコーヒー飲もうね ずっとずっと先だけど、待っててね」と言ってきた お母ちゃん 泣いてしまう

4歳児からの「大人になったら一緒にコーヒーを飲もう」という言葉。一緒に飲める日が待ち遠しい一方で、その時になればかわいいわが子はもう大人。子どもならではのかわいらしい姿は今だけと思うと、何とも言えない寂しさが込み上げてきますよね。



この投稿に「ママと一緒に泣けてきた」や「コーヒーを飲むママの後ろ姿を見ていたのかな」などのリプライがついていました。ママの姿を見て「いつか一緒に」と思ってくれていると知るだけでいとおしくなる発言ですよね。親子がお互いを思う気持ちがあふれ、思わずジーンとくるエピソードでしたね。

