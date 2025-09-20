「ずっと胸に秘めてきた」バービー、“大切お知らせ”に称賛の声「本当に。心から尊敬する」「いつも凄い」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは9月19日、自身のInstagramを更新。「ずっと胸に秘めてきた大切お知らせ」を公開しました。
【バービーのお知らせとは？】
コメントでは「バビたんいつも凄いね！」「楽しみにしています」「バビたんの発信力、パワー、すごいなぁ！いろんな悩める乙女に届くといいですね」「マジ、女性には学校では教えてくれない大切なことが多すぎる」「本当に。心から尊敬する。バービーちゃん素敵」「投稿見てるだけで励まされる」「自分の伝えたい事、しっかり伝えていて、尊敬します」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「いろんな悩める乙女に届くといいですね」バービーさんは「今日は、ずっと胸に秘めてきた大切お知らせがあります」とつづり、6枚の写真を投稿。さまざまなプライベートショットが見られます。1枚目は水着姿、3枚目は雪の中を愛犬と走る姿、5枚目は幼少期ショットです。お知らせとは、“フェムケア”に関するプロジェクトのイベント開催について。日時や場所は「2025年9月28日（日）14:00〜16:00」「新百合丘オーパイベント会場内特設ブース」とのことです。
「ピーチ・ジョンとのコラボ」3日には「ピーチ・ジョンとのコラボ #luhuludad ←ブランド名 1年ぶりの新作でございます」と、自身のこだわりが詰まった下着を紹介していたバービーさん。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
