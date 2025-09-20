「エラス・ツアー」でパフォーマンスを披露するスウィフトさん＝２０２３年８月２４日、メキシコ市/Hector Vivas/TAS23/Getty Images

（ＣＮＮ）米歌手テイラー・スウィフトさんの新アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」が１０月３日に発売されるのに合わせ、関連映像が上映される見通しとなった。スウィフトさんが大スクリーンに戻ってくることになり、ファンには朗報だ。

タイトルは「テイラー・スウィフト：オフィシャル・リリース・パーティー・オブ・ア・ショーガール」で、今月１９日に公開が発表された。古くからのファンにとっては、かつてスウィフトさんが主催していたリスニングパーティーを思い起こさせる企画だろう。

米芸能誌バラエティによると、映画館でのイベントでは、通算１２枚目となるスウィフトさんの新アルバムからシングル「フェイト・オブ・オフィーリア」のミュージックビデオも初めて公開される。

上映時間は１時間半足らずで、１０月３日〜５日の週末限定で公開される予定。内容としては、「オフィーリア」のミュージックビデオ撮影の舞台裏映像、アルバム「ショーガール」に収録される他の曲の歌詞の動画、それにスウィフトさんの「未公開の個人的な思い」などが含まれる。

ＣＮＮはスウィフトさんの代理人にコメントを求めている。

スウィフトさんは８月、恋人のトラビス・ケルシーさんのポッドキャストに出演した際、新アルバムの発売と収録曲のリストについて予告していた。

その１３日後、２人は婚約を発表した。

「テイラー・スウィフト：オフィシャル・リリース・パーティー・オブ・ア・ショーガール」は１０月３日から５日までＡＭＣシアターズ、シネマーク、リーガルといった映画館チェーンで上映され、チケットはファンダンゴで購入可能。