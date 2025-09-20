「陸上・世界選手権・男子２０キロ競歩」（２０日、国立競技場）

４大会連続出場で１９年ドーハ大会、２２年オレゴン大会で２大会連続金メダルの山西利和（愛知製鋼）はペナルティーゾーンでの２分が大きく響き、まさかの２８位となった。

残り４周、１５キロ過ぎだった。山西は先頭集団から抜けだそうと、ひとりペースアップした。だが、直後に３枚目の警告。ペナルティーゾーンで２分の待機となり、目前に迫ったメダルを逃した。

山西は「前半はあまりイエローも多くなかったので、今日は行けるっていうその勘違いが全ての元凶かなって思っている。ペースを上げた時のイエローに慎重になるべきだった」と振り返った。

警告は審判が歩計違反と判断した際に与えられる。３枚で２分待機、４枚で失格となる。

山西は「一枚出たところでどう仕掛けていくか考えるところで、もうちょっと積極的に仕掛けたいと思ったのが判断ミス。うまく立ち回るべきだった」と落胆。「自分で確認できたのは一枚だけだった。ペースが上がって行く中で気になってしまったのだろう、審判目線で。慎重にしっかりできていれば問題なくいける」と、レースの難しさを口にした。

他国の選手と抱き合い、涙を流す様子もあった。今後については「選択肢があるわけではないです。この結果で次もう一回やらせてくださいというのは難しいことでもある」と、明言を避けた。