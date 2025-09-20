担任「いつもはうるさいのにねぇ…」いじめを黙認する先生の“追い打ち”の一言に絶句【ママリ】

いじめを把握していても担任からの報告はなし

小学校の担任が信用出来なくなりました。



今まであった事で

娘が学校で腹部を殴る蹴るされて帰ってきた時に、授業中で先生が把握しているにもかかわらず、こちらから連絡しないと報告するつもりは無かった事。



学校に忘れ物をして、私と取りに行くと教室に担任がいました。挨拶はしましたが、忘れ物を机に取りに行こうとした娘に「なにか言う事ないの？」と。

親的にもちょっと厳しい言い方だなとは思いましたが、自分で考えれる様に見守っていると

「いつも教室でうるさいのに、こういう時は何も言わないんだね」と突っ込んできました。

泣き出し私の所へ来たので「間違いは誰にでもある事だからね、忘れ物を取りにきましたって言えば良いんだよ」と教え、娘が先生に言うと「なんでいつもの大声で言えないだかねぇ」と言われました。



席替え（先生が独断で決めた場所）をした時に

教壇の前の男の子に対して「やっと○ちゃんが近くに来た～嬉しい～」と言っていた、と娘。

その男の子は娘を叩いた子で、娘は「○君は先生のお気に入りなんだね」と言っていました😥





そして、昨日放課後

娘と2人で歩いていた時に、同級生の子が近くに来て

いかに娘が嫌いか言ってきました。

少し離れてから「お前なんかイジメてやる」と石を複数投げてもきました。

少し離れた時で娘がどんぐり拾いしていたので気付いていなかったのが幸いで😥

叩かれた事が何回もあって、その度に先生とやり取りをしてきた事もあり、また先生と話しするのが嫌に感じています。

娘自身が嫌な事は自分で解決するのが１番ですし、それを学ぶ場というのも分かっています。

私自身が子どもの頃イジメを経験したというのもあり、心配で。この状況で（親が）スクールカウンセラーに相談してみても良いと思いますか？



いじめに対する担任の対応にさまざまな声が

投稿者さんからの相談に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には、「校長先生や教頭先生に話す」との声が多くありました。

担任もイジメをしていますから、

お子さんが自分で解決できるレベルではないですね🥺



教頭校長に話します。



席も離してもらうし、

いじめてやる！と言ってきた同級生の親にも連絡してもらって、どういうことなのか説明させます。



学校側がそれができないというなら教育委員会にも話しますし、

警察に言って相手の子どもに警察から事情聴取してもらいます。



いじめっ子には早いうちにガツンとお灸据えておいたほうが良いので、断固戦います！

娘さんの担任がしている行動は、いじめと同じくです。担任は頼りにならないため、より上の校長先生や教頭先生に直接話をしたほうが取り合ってもらえる可能性が高いでしょう。スクールカウンセラーに相談するのも1つの方法です。



いじめは決して許されることではありません。この方が言うように学校で適切な対処をしてもらえないのであれば、教育委員会や警察に言ってやるくらい強気な態度で対応してもよいかもしれませんね。



ほかには「自分の子どもも同じような被害にあった」という人もいました。

担任がしてるのもイジメです

言われた事、やられた事を書き出して教頭、できれば校長にアポとって話をした方が良いです

私の子も同じような目に合いました。

この方の場合、被害を受けていたのはお子さんだけではなかったため、比較的早く解決できたそうですが、1年経過しても当時の担任への恐怖心は消えていないそうです。投稿者さんの娘さんの心の傷が深くならないうちに、対処できるとよいですね。

