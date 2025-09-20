影山優佳「忙しいときも食べたくなる」手料理に反響「美味しそう」「レシピ知りたい」
【モデルプレス＝2025/09/20】元日向坂46の影山優佳が19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りパスタ料理を公開し、話題を呼んでいる。
影山は「マレフィセント可愛い切ない涙すぎるヨ」と映画鑑賞の感想をつづった後、「そんな今日は『絶望パスタ』忙しいときも食べたくなる アンチョビとトマトのスパゲッティ！」と手料理を紹介した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「作ってみたい」「料理上手すぎる」「絶望パスタって名前がいい」「手料理が本格的」「レシピ知りたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆影山優佳、手料理披露
