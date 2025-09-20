木村文乃、“今年初さんま”手料理ズラリの食卓披露「愛の、がっこう。」最終話迎え思いつづる「役が自分から離れて歩いていく感覚は初めてかも」
【モデルプレス＝2025/09/20】女優の木村文乃が9月19日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、18日に最終回を迎えた主演ドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系／毎週木曜よる10時〜）への思いをつづった。
【写真】木村文乃、さんまの塩焼き中心の豪華食卓
木村は「今年初さんま」とつづり、さんまの塩焼き、だし巻き卵、味噌汁などの品数豊富な手料理を公開。子どもがほとんど食べてくれなかったと明かしつつも、「みんな揃った食卓が嬉しそうだったから、まぁそれでいいか」と、子どもへの愛情を表現した。
また、自身が主演を務めたドラマ「愛の、がっこう。」が最終回を迎えたことに触れ、ラストシーンの裏話を披露。「もう、愛実と大雅の背中をそっと見守るしか出来ることがないんだなと改めて。役が自分から離れて歩いていく感覚は初めてかも知れないなぁ」と心境を明かし、視聴者への感謝をつづった。
この投稿に、ファンからは「料理上手で尊敬」「美味しそう」「豪華な食卓に癒される」「素敵な家族」「ドラマお疲れ様でした」「最高の女優さん」といったコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
