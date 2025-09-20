【旋毛】はなんて読む？誰もの頭にあるもの！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「旋毛」はなんて読む？
「旋毛」という漢字を見たことはありますか？
なかなか目にしない漢字ですが、実は誰もが頭にあるものです。
いったい、「旋毛」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「つむじ」でした！
「せんもう」「つむじげ」と読んでも正解です。
旋毛は、頭の上の部分にある毛髪が渦巻く部分を指します。
一般的に1つあるといわれていますが、個人差があり旋毛がない人や2つ以上複数もっている人もいるそうです。
また、その形状は人によってさまざまです。
「旋毛」という漢字があることを知らなかったという人も多いのではないでしょうか？
この機会にぜひ覚えてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
