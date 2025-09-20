伊藤沙莉、夫・蓬莱竜太氏に告白した時の返しに「ギュンってなりましたね」

女優の伊藤沙莉（31歳）が、9月19日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。夫の蓬莱竜太氏に告白した時の返しに、「ギュンってなりましたね」と語った。



映画「風のマジム」に出演している伊藤沙莉が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。劇作家・演出家の蓬莱竜太氏と結婚したが、伊藤によると「あ！」と運命のようなものを感じることが多かったそうで、「結構、（一緒に仕事をした）序盤にご挨拶みたいなのをして、前を彼が歩いていて、『あっ、好きになるかも』って思ってた。不思議な人で」と話す。



伊藤によると、告白したのは伊藤からで「私の好意、気付いてますか？」と告白すると、蓬莱氏が「あっ、俺の好意気付いてますか？」と応じたそうで、「そこでバチッときて。『気付かなかった！』って。ギュンってなりましたね」と語る。



笑福亭鶴瓶は「やっぱり、演出家やで」と賞賛し、藤ヶ谷太輔も「かっこいい」と感心した。