俳優「高橋克典」が“愛車”の「高額バイク」を公開し話題に！ 旧い「カワサキ」に「素敵！」の声も！ 渋すぎる大型モデルはどんなバイク？

俳優「高橋克典」の「渋すぎる愛車」に反響多数！

俳優の高橋克典さんが2025年8月19日、公式ブログを更新。

自身の愛車への思いやこだわりを綴り、ファンから多くの反響が寄せられています。

高橋克典さんの高級バイクとは!?（Photo：時事 AMAZONオーディブル「誰かが私を殺した」の完成披露発表会）

【画像】超カッコイイ！ 「高橋克典」×「高額バイク」を画像で見る！

高橋さんは2025年8月19日の「バイクの日」にあわせて公式ブログを更新。愛車のカワサキ「Z1000 MKII」を紹介しました。

Z1000 MKIIは、1978年から1980年にかけて販売された大型バイクで、角型タンクや直線的なデザインが特徴。

“角Z”の愛称で親しまれ、現在では600万円を超える高価格帯で取引されることもある希少な名車です。

ブログでは「このカクカクしてるデザインが良いんだな」と語り、「最近は乗れていないけれど、暑さが落ち着いたらツーリングに行きたい」と愛車への思いを綴っています。

掲載された写真には、深みのあるブルーのボディにゴールドのラインが映える精悍なスタイルが写されており、丁寧に手入れされている様子が伝わってきます。

また、同月17日に放送された日本テレビ系のバラエティ番組では、長年所有していたカワサキ「Z2」を後輩に譲ったことを報告。「かわいがってくれるっていう後輩がいたので、引き取ってもらった」と語っています。

Z2は、高橋克典さんが主演を務めた1999年公開の映画『サラリーマン金太郎』で主人公の愛車として登場し、撮影後も高橋さん自身が所有し続けた、思い入れの深い一台です。

現在はZ1000 MKIIを大切に乗り継いでいる高橋さん。クラシックバイクへのこだわりと愛情がにじむその姿に、多くの反響が集まっています。

ユーザーからは「愛車のバイク素敵ですね」「ブルーのボディが映えてますね」と愛車へのコメントや、「すごく綺麗に手入れされていますね！」「大切に乗られているのが伝わってきます」とメンテナンスへの声も。

さらに「涼しくなったらぜひツーリングの様子も見たいです」「また乗ったらブログで教えてください！」と、今後の投稿に期待を寄せる声も見られました。

※ ※ ※

高橋さんの投稿には、バイクファンのみならず幅広い層から温かいコメントが寄せられており、クラシックバイクへの深い愛情と丁寧なライフスタイルが改めて注目を集めています。

今後のツーリングの様子や愛車との新たなエピソードにも期待が高まります。