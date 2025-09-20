「このまま君だけを奪い去りたい」などで知られるロックバンド「ＤＥＥＮ」のボーカル・池森秀一（５５）が急性虫垂炎のため緊急入院したことを発表した。自身がプロデュースするそば店の公式インスタグラムが２０日までに更新され、イベント出演の見合わせも報告した。

１９日の投稿で「池森秀一 出演に関するお知らせ」と題し、「いつも温かい応援をいただきありがとうございます。このたび池森秀一が急性虫垂炎のため緊急入院することとなりました」と報告。「そのため、予定しておりました『しずてつストア直売会』イベントへの出演は見合わせとさせていただきます。また、池森そばブースでの販売につきましては予定どおり実施いたしますので、ぜひお立ち寄りください」と伝え、「残念なお知らせとなり、大変申し訳ございません」と謝罪した。

「ＤＥＥＮ」は１９９３年３月に「このまま君だけを奪い去りたい」でデビュー。ＮＴＴ ＤｏＣｏＭｏポケットベルのＣＭソングに起用されいきなりミリオンセールスを記録。翌年９月にはファーストアルバム「ＤＥＥＮ」をリリース。発売後１週間にしてミリオンセラーに迫るセールスを記録し、１６０万枚を売り上げた。その後も「瞳そらさないで」や「Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」「翼を広げて」「永遠をあずけてくれ」等数々のヒット曲を生み出した。

最近は池森がそば好きミュージシャンとして名を馳せ、今年８月２８日には日本武道館に、池森がプロデュースするそば店「ＳＯＢＡ ＣＡＦＥ ＩＫＥＭＯＲＩ」をオープンした。