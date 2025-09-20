ラグビーW杯の熱狂──思い浮かぶのは、2015年の南アフリカ戦での"大金星"だろう。格上の南アに勝った「ブライトンの奇跡」は「スポーツ史上最大の番狂わせ」と呼ばれ、JAPANラグビーの飛躍のきっかけとなった。日本に世界水準のラグビー理論を持ち込み、「ブライトンの奇跡」を起こし名将エディー・ジョーンズ。2024年、9年ぶりに日本代表ヘッドコーチ（HC）に復帰したエディーが、10年前に世界を驚かせた偉業と現状のチームを語り尽くす。

【写真】2024年、9年ぶりに日本代表ヘッドコーチに復帰したエディー。ほか、2015年W杯の「ブライトンの奇跡」感動シーン

──2015年W杯の「ブライトンの奇跡」は、日本ラグビーにとって、どんな意味を持つのでしょう。

私は、あの勝利を奇跡だとは思っていません。W杯の組み合わせが決まった2013年から南アフリカ戦に向けて緻密なプランを立て、選手たちはタフな環境で練習を繰り返し、どの国よりも、誰よりも、ハードワークをした結果だったのですから。

──エディーHCは、2012年に就任してから「歴史を変える」と言い続けてきました。手応えを感じたのはいつですか？

アシスタントコーチとして初めて日本代表を指導した1996年に、選手たちは高いポテンシャルを秘めていると感じました。にもかかわらず、"日本人らしさ"を活かせていなかった。ラグビーにおける日本人らしさとは、プレーの速さ、独創的なアタック、フィットネス、そして勇敢さ。選手が日本人らしさを信じられれば、素晴らしいチームになると確信していました。

ただし、彼らが歴史を変えられると本気で信じられるうえで必要だったのは、結果です。ブレークスルーは、2013年6月に成し遂げた史上初のウェールズ戦勝利でした。たとえば、田中史朗は日本ラグビーの未来を本気で危惧していました。彼は「子どもたちに、日本代表として活躍する夢を抱いてほしい」とずっと願っていたが、結果が伴っていなかった。そんななかでウェールズ戦勝利という成功体験を積み、日本ラグビーは一気に加速していきました。

──当時の日本代表はどんなチームでしたか？

チームには、田中、堀江翔太、五郎丸歩ら豊かな才能と経験を持つ選手が揃いました。彼らを統率したのがリーチマイケルです。選手たちは、リーチを何者にも怯まない"戦士"として、全幅の信頼を寄せていました。日本代表では日本人だけではなく、外国出身選手もプレーします。ニュージーランド出身でありながら高校時代から日本で暮らすリーチが、キャプテンとして異なる文化を融合し、化学変化を起こしてくれたのです。

──あの勝利が日本ラグビーに与えた影響は？

10年前の勝利は、いまの日本ラグビーすべてにつながっています。2019年W杯日本大会でのベスト8という快挙も、それによって日本代表が子どもたちの憧れになったのも、あの勝利を抜きには語れません。私はブライトンの後に日本代表のHCを離れ、2024年に戻ってきました。それも2019年にイングランド代表初の外国人HCとしてW杯で準優勝に導いた経験を還元するために他なりません。

今秋のテストマッチでも、日本はオーストラリア、アイルランド、ウェールズ、南アといった「ティア1（世界ラグビーで最上位のグループ）」の国々と対戦しますが、マッチメイクが可能になったのは、10年前、日本代表が世界中に衝撃を与えたからとも言えるでしょう。

過去の成功体験をどう引き継ぐか。いま、代表合宿に五郎丸や広瀬俊朗、大野均ら歴史を変えた立役者たちを呼んで、若い選手に体験を語ってもらう機会を作っています。彼らは10年前、日本ラグビーの誇りを取り戻してくれました。その日本代表の誇りが、ミラクル2──奇跡を再び起こす原動力になるのです。

【プロフィール】

エディ・ジョーンズ／オーストラリア出身。東海大学でプロのラグビー指導者としてのキャリアをスタートさせ、2003年にオーストラリア代表HCとしてW杯で準優勝。07年、南アフリカ代表のテクニカルアドバイザーを務め、W杯優勝した後、12年に日本代表HCに就任。15年よりイングランド代表HCを務め、19年W杯で準優勝。24年に日本代表HCへ復帰した

取材・文／山川徹（『国境を越えたスクラム』著者）

※週刊ポスト2025年10月3日号