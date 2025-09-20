水筒を忘れて帰宅？ママ友のありえない行動に絶句｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第18話をごらんください。

地元の友人ゆかりがりさと子連れで公園に遊びに行った時のエピソードです。子どもの水筒を忘れたりさは、ゆかりに「テキトーに遊んでて」と言い残し、車で片道15分かかる家へ取りに帰ってしまいます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

一緒に公園に遊びに来たのに、片道15分の自宅に忘れた水筒を取りに行くというりさ。どうしても自販機を利用するのはいやなのですね。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさには「友達を待たせてしまうくらいなら、自販機を利用する」という価値観が通用しないよう。ゆかりはすっかり面くらってしまって、言葉も出ない様子です。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ゆかりの説得もむなしく、りさは「適当に遊んでおいて」と言い残し、車に乗って走り去っていきました。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

自販機があるのに、車で家に水筒を取りに帰るりさ。友達親子を待たせているのに、あまりにマイペースですね。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）