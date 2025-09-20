お笑いコンビ・タカアンドトシのタカ （49）が19日放送の北海道文化放送「発見！タカトシランド」（金曜後7・00）に出演。北海道でライブをするなら「つどーむ」と明かした。

今回のゲストは、ダンスボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太。最大収容人数5万3820人の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）でのライブ経験があり「ドームツアーって、札幌ドームは色んな意味でハードルが高い。夢がかなったのは札幌ドームのいい思い出」と話した。

北海道が地元のタカは「札幌ドームでやるって本当に大変」とコメントし、「吉本でも博多華丸・大吉さんが、福岡のPayPayドームで30周年のイベントをやった。“次は札幌（タカアンドトシ）だ！”って俺ら言われて。無理無理無理無理！って。札幌ドームは埋まらない。スーパースターが来ないと埋まらない」と謙遜。

「（最大収容人数1万25人の）つどーむにしようかって言った、俺たちは。つどーむっていう小っちゃいドームがある。そこでフリーマーケットやろうって言った」と語った。