我が家・坪倉由幸、観葉植物を飾った自室ショット公開「おしゃれなショールームの様」「癒されますね」 コスパ意識し理想に近い“植物育成棚”を作成
お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48）が18日、自身のインスタグラムを更新。「なんとか理想に近い格安室内用植物育成棚完成」と明かし、複数の観葉植物を思い通りに飾った自室ショットを公開した。
【写真】「おしゃれなショールームの様」「癒されますね」観葉植物を飾った自室ショット披露の坪倉
8月18日の投稿で「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい」と、さまざまな種類の観葉植物を紹介していた坪倉。そのときは、ベランダらしき場所に並べられていたが、室内にも緑を取り込んだようだ。
写真には、うす暗い部屋で植物がライティングされている様子が写されており、落ち着きのあるムーディーな雰囲気が漂っている。
「いろいろ教えてもらって いろいろ調べて、いろいろ考えて」やっと完成した“植物育成棚”だといい、作成するにあたっては「結束バンド」が役立ったことを伝えている。
コメント欄には「素敵な癒しの空間ですね。おしゃれなショールームの様です」「いい感じの配置」「癒されますね」など、さまざまな声が寄せられている。
