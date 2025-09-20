¥Á¥ãー¥êー¡¦¥·ー¥ó¤È°ÍÂ¸¾É¤ÎÀï¤¤¡¡¡Øaka ¥Á¥ãー¥êー¡¦¥·ー¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â
¡¡¤É¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¿¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¡£Netflix¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¡Øaka ¥Á¥ãー¥êー¡¦¥·ー¥ó¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Á¥ãー¥êー¡¦¥·ー¥ó¤ÎÈ¾À¸¤òËÜ¿Í¤ÈÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥Á¥ãー¥êー¤Û¤ÉÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ì¾ºî¡Ø¥×¥é¥Èー¥ó¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¼ã¤¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ø¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¡Ù¡Ê1989Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥Û¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê1991Ç¯～¡Ë¤Ê¤É¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£2000Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÅ·À¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«²Ö¤µ¤»¡¢¡Ø¥Á¥ãー¥êー¡¦¥·ー¥ó¤Î¥Ïー¥Ñー¡ú¥Üー¥¤¥º¡Ù¡Ê2003Ç¯～2015Ç¯¡Ë¤ÏËÜ¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£»ä¤â¥Á¥ãー¥êー¤Î±Ç²è¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾Ð¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼Â²È¤ÎÊì¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ãー¥êー¤Î¥³¥á¥Ç¥£±éµ»¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ø¥×¥é¥Èー¥ó¡Ù¤Î¥Á¥ãー¥êー¤Ç¤âÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¾¦Çä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µ±¤«¤·¤¤À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥Á¥ãー¥êー¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÌäÂê¹ÔÆ°¤ä¥´¥·¥Ã¥×¤Ë¤â»ö·ç¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ò¡¢ÌôÊª¡¢Ë½ÎÏ¡¢ÂáÊá¡¢ºÛÈ½¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¡Ä¡Ä2010Ç¯ÂåÁ°¸å¤«¤é¡¢¥Á¥ãー¥êー´ØÏ¢¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ï¼ç¤Ë¡Ê¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ë»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤À¤¬¥Á¥ãー¥êー¤Ï¤¤¤Ä¤âÉÔ»×µÄ¤È¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤«Èà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤¿¡£¤«¤¯¸À¤¦»ä¤â¡¢¥Á¥ãー¥êー¤¬¥Ð¥«¤ò¤ä¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥Á¥ãー¥êー¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤¡¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢Èà¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Ç¸À¤¦¡È±ê¾å·Ý¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏPART.1¤È.2¤Î2Éô¹½À®¤Ç¡¢¥Á¥ãー¥êー¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤È¤È¤â¤ËÃúÇ«¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£PART.1¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¶¯¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÌôÊª¡¦Ë½ÎÏ¤ÎÏÃ¤¬ÉÑ½Ð¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¡Ö¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¡×´¶¤¬Éº¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦Èô¹Ôµ¡¤ÇÅ¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¥ãー¥êー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿µ¡Ä¹¤¬Áà½Ä¼¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Æ°Áà½Ä¤òÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èµÒ3000¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤òÁà½Ä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¦¥Á¥ãー¥êー¤Î°ÍÂ¸¾É¤¬°²½¤·¡¢¸«¤«¤Í¤¿²ÈÂ²¤¬Èà¤Ë»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥À¥á²¡¤·¤Ë¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¦¤½¤ó¤Ê¥¯¥ê¥ó¥È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶·ã¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢Æþ½ê¤ÎÌë¤Ë»ÜÀß¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥Ó¥¥Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥¹¥È¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸´ØÏ¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÁ´Éô¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥×¥é¤Ð¤«¤ê¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤¬Â©¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤Ë¼«Ê¬¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤Ï¤º¤À¡£²¶¤ÏÅ¥¿ì¤·¤¿Áà½ÄÌ¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢PART.1¤Î½ªÈ×¡¢¤½¤·¤ÆPART.2¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£»þ´üÅª¤Ë¤Ï¥Á¥ãー¥êー¤¬¡Ø¥Ïー¥Ñー¡ú¥Üー¥¤¥º¡Ù¤ÇÂçÀ®¸ù¤·¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¾É¤¬µÞ·ã¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿º¢¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÌôÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥ãー¥êー¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬À¸¡¹¤·¤¯±Ç¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¸ý¤«¤é¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£ÌôÊª¤È¼ò¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¤Ë¤·¤Æ°û¤ß¡¢Ï¢ÆüÏ¢Ìë¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー»°Ëæ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶â¤Ï¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤»¤Ã¤«¤¯ÃÛ¤¤¤¿¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ò¡¢¼«¤é¤ÎË½ÎÏ¤Ç¥Ö¥Á²õ¤·¡£¶¦±é¼Ô¤äÀ½ºî¼Ô¤¿¤Á¤ÈÃÛ¤¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ò¼«¤é¥Ö¥Á²õ¤·¡£ºî¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥Á²õ¤·¡¢¥Ö¥Á²õ¤·¤Æ¤Ïºî¤êÄ¾¤·¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¡£±ÇÁü¤ò»£¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤À¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î±ÇÁü¤âÂçÎÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÇ¿Í¤Î»ä¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Î¥Á¥ãー¥êー¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²áµî¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Á¥ãー¥êー¤Î¸ìµ¤¤Ï»þ¤Ë¹Ó¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤âÅö»þ¤Î¶ìÏ«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À°ÍÂ¸¾É¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃ©¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤ò¤á¤°¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡PART.1¤È.2¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï¡¢°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¶ìÏ«¤È¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¤Î¶ìÇº¤ò¹îÌÀ¤ËÉÁ¤¯¡£¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢°ÍÂ¸¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÆµ¯¤ÈÄÆÍî¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤À¡£¥Á¥ãー¥êー¤Ë¤Ï°¤¤¤¬¡¢8Ç¯¤Î¶Ø¼ò¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÇË¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï½ª¤ï¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤ÏÂ³¤¯¡£±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¼ò¤äÌôÊª¤ò¤ä¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¥ãー¥êー¤È°ÍÂ¸¾É¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¥Á¥ãー¥êー¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤À¡£¼ò¤ÈÌôÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥¤¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÜºî¤Ë¤Ï¸µºÊ¤¿¤Á¤ä¡¢Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤¬½Ð±é¤·¡¢Èà¤Ø¤Î°¦ÁþÆþ¤êº®¤¸¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°ÍÂ¸¾É¤Î¶ì¤·¤ß¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤âÅÁ¤ï¤ë¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ËÈà¤¬¼þ¤ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤Èà¤¬¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ê¤Î¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌµ»ö¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤â¡¢¤â¤¦Èà¤¬¸½¼Â¤Ç¥Ð¥«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¥Á¥ãー¥êー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤¬¼è¤ê¤¿¤¤»ÑÀª¤À¡£
¡¡¥Á¥ãー¥êー¡¦¥·ー¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¥Á¥ãー¥êー´Ñ¡É¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á²ÃÆ£¤è¤·¤¡Ë