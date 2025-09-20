高齢女性2人の“終活”を描いた韓国映画。

ソウルで1人暮らしのウンシム。そこに息子のヘウンとその妻ミヒョン、孫がやってきた。事業に行き詰まっている息子は、ウンシムに家を売るよう頼むが、ウンシムは拒否する。

ミヒョンの母親のグムスンは、ウンシムの幼なじみでもある。ウンシムとグムスンは少女時代、海沿いの町・南海で過ごした。グムスンは今も南海に住んでいる。ちょうどグムスンもソウルに出てきた。息子一家に愛想を尽かしたウンシムは、グムスンと2人で南海に戻る。ウンシムにとっては60年ぶりの帰郷だった。

南海にいる男友達のテホは今、酒造りに精を出している。学生時代はウンシムが大好きだったというテホとの再会を機に、ウンシムはグムスンとテホの3人で行動するようになる。一方、南海ではリゾート計画が進行中で、テホの娘を中心に住民が反対運動に立ち上がった。旧友も集まってくる。その中で、なぜウンシムが長く故郷を離れざるを得なかったのか、その秘密が明らかになるが−。

ウンシムとグムスンの会話が楽しい。互いに「愚痴女」「すねシム」とののしり合い、毒舌と自嘲を繰り返す。それでいて、深い友情で結ばれている。2人が年を重ねてきたがゆえの味わいがある。

テホと再会した後の3人の行動も自然だ。過去の思い出は大切にしつつも、明るく前向きに過ごす。残された未来が少なくなったからこそ、今を精いっぱい生きる。そのことに感慨を覚える。

ただ後半、息子ヘウンを巡るサブストーリーには納得がいかなかった。深刻な話になるのだが、そこまでしなくても…という気がした。とはいえ、人生の最後をどう過ごすか、という問題に対する一つの考え方を本作は提示している。ラストはやや曖昧に描かれ、人によってさまざまに見え方が変わるだろう。

（根井輝雄）