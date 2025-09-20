＜速報＞元女王・森田理香子は前半2オーバー 吉本ここねらが首位、19歳ルーキーが急浮上
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 2日目◇20日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞午前7時5分の競技開始直後、降雨により2度の一時中断があった国内女子ツアーは、第2ラウンドが進行中。2013年賞金女王で今季初戦の森田理香子がハーフターン。前半を1バーディ・3ボギーと落とし、トータルイーブンパー・46位タイで折り返した。
【写真】ミヤコレが10cmカット＋黒髪の大胆イメチェン
トータル7アンダー・首位に小滝水音、吉本ここね、イ・ミニョン（韓国）。トータル6アンダー・4位タイには6つ伸ばしている19歳ルーキーの中村心、神谷そら、森井あやめが続いている。今季3勝でメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉はトータル4アンダー・11位タイ。安田祐香はトータル1アンダー・37位タイにつけている。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアーのリーダーボード
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
元女王・森田理香子が1年7カ月ぶりのアンダーパー 「去年とは全然違う、うまくなっている」
超レア！ 吉田鈴が姉の優利＆シブコとドレス姿で登場【写真】
勝みなみが首位発進！ 米女子リーダーボード
トータル7アンダー・首位に小滝水音、吉本ここね、イ・ミニョン（韓国）。トータル6アンダー・4位タイには6つ伸ばしている19歳ルーキーの中村心、神谷そら、森井あやめが続いている。今季3勝でメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉はトータル4アンダー・11位タイ。安田祐香はトータル1アンダー・37位タイにつけている。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアーのリーダーボード
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
元女王・森田理香子が1年7カ月ぶりのアンダーパー 「去年とは全然違う、うまくなっている」
超レア！ 吉田鈴が姉の優利＆シブコとドレス姿で登場【写真】
勝みなみが首位発進！ 米女子リーダーボード