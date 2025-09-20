安めぐみ、長女＆次女の仲良し姉妹ショットを公開「ママにそっくりになってきましたね」「良い写真」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）の妻でタレントの安めぐみ（43）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）と次女（1）の仲良し姉妹ショットを公開した。
【写真】「ママにそっくりになってきましたね」安めぐみの10歳長女＆1歳次女の仲良し姉妹ショット
「最近の色々」とつづり、5枚の写真をアップ。「ロケ中、海の夕日がとても綺麗でした」と紹介し、海岸での自撮りショットやきれいな夕日の写真を披露した。
続けて、「いつかのお仕事終わりにスタッフさんのお祝い」と“Happy Birthday”と書かれたお祝いプレートと、「と、お姉ちゃんの背中抱っこ？でニコニコでした」と、ぴったりとくっつく長女と次女の姿をアップ。ハッシュタグで「#姉妹 #ニコニコ #金曜日」と添えた。
この投稿には「娘さん かわいい」「良い写真」「きれいなママと娘達」「お子さん達は仲良しだね」「お姉ちゃんのアゴのラインがママにそっくりになってきましたね」「これからの二人の成長が楽しみですね」などのコメントが寄せられている。
安と東は2011年12月に結婚。15年3月に第1子長女、24年1月に第2子となる次女が誕生した。
【写真】「ママにそっくりになってきましたね」安めぐみの10歳長女＆1歳次女の仲良し姉妹ショット
「最近の色々」とつづり、5枚の写真をアップ。「ロケ中、海の夕日がとても綺麗でした」と紹介し、海岸での自撮りショットやきれいな夕日の写真を披露した。
続けて、「いつかのお仕事終わりにスタッフさんのお祝い」と“Happy Birthday”と書かれたお祝いプレートと、「と、お姉ちゃんの背中抱っこ？でニコニコでした」と、ぴったりとくっつく長女と次女の姿をアップ。ハッシュタグで「#姉妹 #ニコニコ #金曜日」と添えた。
この投稿には「娘さん かわいい」「良い写真」「きれいなママと娘達」「お子さん達は仲良しだね」「お姉ちゃんのアゴのラインがママにそっくりになってきましたね」「これからの二人の成長が楽しみですね」などのコメントが寄せられている。
安と東は2011年12月に結婚。15年3月に第1子長女、24年1月に第2子となる次女が誕生した。